Com a proximidade do Natal e do Ano Novo, a procura por carnes e pescados deve crescer de forma significativa em Jundiaí. Tradicionalmente marcados por encontros familiares com ceias e churrascos, os últimos dias do ano movimentam o comércio local e aumentam a expectativa de comerciantes do setor, que preveem aumentos de até 40% nas vendas de peixes e 20% de carnes neste mês, em relação aos demais meses do ano.
Fernando Seckler, 30 anos, gerente de uma peixaria com unidades no Centro e na Vila Arens, projeta um crescimento de 40% nas vendas em dezembro, em comparação aos demais meses de 2025. “As pessoas buscam muito peixe nessa época, principalmente para o Ano Novo. O povo brasileiro gosta mesmo é manter a tradição”, afirma.
Entre os peixes mais procurados estão as opções para assar, como tilápia, corvina e pacu, além dos chamados nobres, como robalo, namorado e pescada amarela. Sobre preços, o gerente explica que a variação é frequente por conta da reposição diária. “É difícil falarmos sobre preço, porque nossos pescados e frutos do mar são frescos e diários, podendo ter alterações com frequência. Mas estamos sempre acompanhando o mercado e mantendo preços justos”, diz o gerente, que garante utilizar essa época como uma preparação para a quaresma.
Fernando Seckler projeta um aumento de até 40% nas vendas de pescados e aposta na tradição
Nas casas de carnes, a expectativa também é de movimento acima da média. Márcio Carbonari, 66 anos, sócio-proprietário de uma loja na Vila Arens, prevê um aumento de 20% nas vendas em dezembro. “Todos os anos o aumento das vendas no final do ano é significativo, tanto no Natal como no Ano Novo, mas no Natal a venda de carne de porco aumenta muito, fazendo parte da ceia da maior parte das famílias brasileiras.”
Além das carnes convencionais, a casa oferece opções já assadas, com alta procura nesta época. Em relação aos preços, ele informa que os cortes suínos começam em R$ 39,90 o quilo, variando conforme o produto escolhido. “São diversos cortes, entre suínos, como pernil, lombo e copa lombo, e bovinos, como maminha e costela. Além da leitoa, que vendemos temperada para o cliente assar em casa, um dos pratos mais famosos do Natal”, completa.
Marcio Carbonari ressalta a procura de carnes suínas para o Natal e carnes para churrasco no Ano Novo