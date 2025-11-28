Com a proximidade do Natal e do Ano Novo, a procura por carnes e pescados deve crescer de forma significativa em Jundiaí. Tradicionalmente marcados por encontros familiares com ceias e churrascos, os últimos dias do ano movimentam o comércio local e aumentam a expectativa de comerciantes do setor, que preveem aumentos de até 40% nas vendas de peixes e 20% de carnes neste mês, em relação aos demais meses do ano.

Fernando Seckler, 30 anos, gerente de uma peixaria com unidades no Centro e na Vila Arens, projeta um crescimento de 40% nas vendas em dezembro, em comparação aos demais meses de 2025. “As pessoas buscam muito peixe nessa época, principalmente para o Ano Novo. O povo brasileiro gosta mesmo é manter a tradição”, afirma.

Entre os peixes mais procurados estão as opções para assar, como tilápia, corvina e pacu, além dos chamados nobres, como robalo, namorado e pescada amarela. Sobre preços, o gerente explica que a variação é frequente por conta da reposição diária. “É difícil falarmos sobre preço, porque nossos pescados e frutos do mar são frescos e diários, podendo ter alterações com frequência. Mas estamos sempre acompanhando o mercado e mantendo preços justos”, diz o gerente, que garante utilizar essa época como uma preparação para a quaresma.