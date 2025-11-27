Com a chegada de dezembro, o Maxi Shopping Jundiaí passa a operar em horários estendidos para atender o aumento de consumidores que se preparam para as compras de Natal. Além das opções de lojas e alimentação, o público também poderá aproveitar a decoração temática, as atrações da Praça das Carpas e a tradicional visita ao Papai Noel.
No dia 7 de dezembro (domingo), o funcionamento será o seguinte:
Lojas: das 12h às 22h
Alimentação e lazer: das 11h às 22h, com abertura opcional a partir das 10h
Já entre 8 e 23 de dezembro, incluindo os domingos 14 e 21, o shopping ampliará ainda mais o atendimento:
Lojas: das 10h às 22h, com fechamento opcional até as 23h
Alimentação e lazer: das 11h às 22h, com abertura opcional às 10h e possibilidade de estender até as 23h
A mudança beneficia os consumidores, para que antecipem suas compras e aproveitem os horários ampliados para evitar filas e garantir mais conforto durante o período natalino.