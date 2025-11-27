Com a chegada de dezembro, o Maxi Shopping Jundiaí passa a operar em horários estendidos para atender o aumento de consumidores que se preparam para as compras de Natal. Além das opções de lojas e alimentação, o público também poderá aproveitar a decoração temática, as atrações da Praça das Carpas e a tradicional visita ao Papai Noel.

No dia 7 de dezembro (domingo), o funcionamento será o seguinte:

Lojas: das 12h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h, com abertura opcional a partir das 10h