13 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NATAL JÁ COMEÇOU!

Maxi Shopping será a casa do Papai Noel até o dia 24 de dezembro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Papai Noel já está à espera das crianças no Maxi Shopping
Papai Noel já está à espera das crianças no Maxi Shopping

Papai Noel mandou avisar que já se encontra no Maxi Shopping, em clima de muita festa, à espera da visita das crianças para conversar, fazer pedidos para a noite de Natal e tirar muitas fotos. Além de visitar o Papai Noel, a garotada vai poder curtir todas as atrações gratuitas da decoração de Natal na Praça das Carpas, como passear no trenzinho puxado por renas, brincar a valer no escorregador, na piscina de bolinhas e no piano mágico.

Confira os horários do Papai Noel em seu trono de veludo vermelho, na nova Entrada do Sol (área da expansão do Maxi Shopping):

Até 30/11
Das 15h às 21h (intervalo das 17h às 18h);
De 1º a 23/12
das 14h às 22h (intervalo das 18h às 19h)
Dia 24/12
das 9h às 18h (intervalo das 13h30 às 14h30)

Importante: crianças de até 4 anos deverão estar acompanhadas por um responsável.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários