Papai Noel mandou avisar que já se encontra no Maxi Shopping, em clima de muita festa, à espera da visita das crianças para conversar, fazer pedidos para a noite de Natal e tirar muitas fotos. Além de visitar o Papai Noel, a garotada vai poder curtir todas as atrações gratuitas da decoração de Natal na Praça das Carpas, como passear no trenzinho puxado por renas, brincar a valer no escorregador, na piscina de bolinhas e no piano mágico.

Confira os horários do Papai Noel em seu trono de veludo vermelho, na nova Entrada do Sol (área da expansão do Maxi Shopping):

Até 30/11

Das 15h às 21h (intervalo das 17h às 18h);

De 1º a 23/12

das 14h às 22h (intervalo das 18h às 19h)

Dia 24/12

das 9h às 18h (intervalo das 13h30 às 14h30)