Com mais de 20 anos de atuação no mercado de alimentos, a Meqso Distribuidora —
instalada no Distrito Industrial de Jundiaí — segue se consolidando como uma das principais
forças do setor na região. Reconhecida pela excelência nas vendas de proteínas e pela
eficiência logística, a empresa tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento
econômico local, gerando empregos diretos e indiretos e atraindo novas oportunidades para a
cidade.
Nos últimos meses, a Meqso vem passando por um intenso processo de reestruturação
interna, com foco em fortalecer seus departamentos e aprimorar ainda mais a integração
entre as áreas operacionais e comerciais. O objetivo é preparar a companhia para uma nova
fase de expansão em 2026, quando o quadro de colaboradores deverá crescer nas três
cidades onde a empresa mantém prédios comerciais: Jundiaí, Campinas e São Paulo.
De acordo com o gerente financeiro, Marcos Tavares, o plano de crescimento reflete o momento de
novas estratégias que a empresa atravessa. “Estamos atravessando um momento desafiador,
sim e justamente por isso reforçamos ainda mais nosso compromisso, nossa resiliência e nossa
capacidade de continuar avançando com consistência, somos uma potência no mercado. Nossa
operação é muito eficiente, além de contarmos com parceiros terceirizados. A promessa de
expansão em 2026 é grande! Estamos trabalhando arduamente para isso, a Meqso vai gerar
muitos empregos, podem apostar”, destacou.
A distribuidora conta hoje com um moderno centro de distribuição de 16 mil m², com
capacidade para armazenar mais de 2 mil toneladas de produtos e atender mais de 150
cidades.
Com uma trajetória marcada em tecnologia, infraestrutura e parcerias estratégicas, a Meqso
reafirma seu compromisso em continuar crescendo de forma sustentável, gerando empregos e
contribuindo para o desenvolvimento da região.