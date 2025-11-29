Com mais de 20 anos de atuação no mercado de alimentos, a Meqso Distribuidora —

instalada no Distrito Industrial de Jundiaí — segue se consolidando como uma das principais

forças do setor na região. Reconhecida pela excelência nas vendas de proteínas e pela

eficiência logística, a empresa tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento

econômico local, gerando empregos diretos e indiretos e atraindo novas oportunidades para a

cidade.

Nos últimos meses, a Meqso vem passando por um intenso processo de reestruturação

interna, com foco em fortalecer seus departamentos e aprimorar ainda mais a integração

entre as áreas operacionais e comerciais. O objetivo é preparar a companhia para uma nova

fase de expansão em 2026, quando o quadro de colaboradores deverá crescer nas três

cidades onde a empresa mantém prédios comerciais: Jundiaí, Campinas e São Paulo.