Os últimos dias 25 e 26 de novembro foram ocasiões de movimentos nos bastidores para a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. O provedor Emerson Netto e o gestor estratégico, Kaue Demczuk, estiveram em Brasília em busca de novos recursos para o hospital. Foram momentos de intensos diálogos em órgãos como o Ministério da Saúde, que foi representado por Humberto Tobé, assessor especial de assuntos parlamentares e federativos da pasta.
Kaue Demczuk (Gestor Estratégico da SCMI),
Humberto Tobé (Ministério da Saúde) e Emerson Netto (Provedor da SCMI)
Além disso, a estada dos dirigentes da SCMI teve encontros com deputados federais como o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB-SP).
“Fomos a Brasília levar demandas importantes para a Santa Casa. Tudo no intuito de trazer melhorias para os usuários e colaboradores. Gostaríamos de agradecer a acolhida que tivemos dentro da Câmara dos Deputados e do Ministério da Saúde”, comentou Emerson.
A Santa Casa
Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. O hospital realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.