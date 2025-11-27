Os últimos dias 25 e 26 de novembro foram ocasiões de movimentos nos bastidores para a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. O provedor Emerson Netto e o gestor estratégico, Kaue Demczuk, estiveram em Brasília em busca de novos recursos para o hospital. Foram momentos de intensos diálogos em órgãos como o Ministério da Saúde, que foi representado por Humberto Tobé, assessor especial de assuntos parlamentares e federativos da pasta.

Kaue Demczuk (Gestor Estratégico da SCMI),

Humberto Tobé (Ministério da Saúde) e Emerson Netto (Provedor da SCMI)