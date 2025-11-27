27 de novembro de 2025
BASTIDORES

Representantes da Santa Casa vão a Brasília em busca de recursos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SCMI
Emerson Netto (Provedor da SCMI), Deputado Federal Jonas Donizette e Kaue Demczuk (Gestor Estratégico da SCMI)
Os últimos dias 25 e 26 de novembro foram ocasiões de movimentos nos bastidores para a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. O provedor Emerson Netto e o gestor estratégico, Kaue Demczuk, estiveram em Brasília em busca de novos recursos para o hospital. Foram momentos de intensos diálogos em órgãos como o Ministério da Saúde, que foi representado por Humberto Tobé, assessor especial de assuntos parlamentares e federativos da pasta.

Kaue Demczuk (Gestor Estratégico da SCMI),
Humberto Tobé (Ministério da Saúde) e Emerson Netto (Provedor da SCMI)

Além disso, a estada dos dirigentes da SCMI teve encontros com deputados federais como o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB-SP).

“Fomos a Brasília levar demandas importantes para a Santa Casa. Tudo no intuito de trazer melhorias para os usuários e colaboradores. Gostaríamos de agradecer a acolhida que tivemos dentro da Câmara dos Deputados e do Ministério da Saúde”, comentou Emerson.

A Santa Casa

Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. O hospital realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.

