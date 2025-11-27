Com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), realiza neste sábado (29) o Dia D de mobilização contra a dengue. A ação será na Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí.
Das 9h30 às 15h30, estarão distribuídos na praça diversos estandes educativos, contendo materiais sobre várias informações úteis para o combate à dengue, entre elas, o ciclo biológico do Aedes aegypti, como funcionam os criadouros do mosquito e hábitos simples que podem ser adotados por cada munícipe para evitar a transmissão. Também haverá atividades lúdicas para as crianças, com foco na interação e na conscientização para todos, desde os pequenos.
A iniciativa visa sensibilizar sobre outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, como a chikungunya e o Zika. “Esse é um evento de mobilização social, para as pessoas interagirem e receberem orientações sobre um tema tão importante que é a prevenção contra a dengue. Essa luta é de todos”, salienta o coordenador da Visam, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
De acordo com ele, a ação será estratégica pois antecipa o início do período de transmissão da dengue, em janeiro. “Quando as temperaturas aumentam e a umidade se eleva, os criadouros escondidos enchem de água, favorecendo a reprodução rápida dos mosquitos. Quanto mais a população souber como agir, mais força teremos para controlarmos juntos a transmissão.”