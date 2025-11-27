Com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), realiza neste sábado (29) o Dia D de mobilização contra a dengue. A ação será na Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí.

Das 9h30 às 15h30, estarão distribuídos na praça diversos estandes educativos, contendo materiais sobre várias informações úteis para o combate à dengue, entre elas, o ciclo biológico do Aedes aegypti, como funcionam os criadouros do mosquito e hábitos simples que podem ser adotados por cada munícipe para evitar a transmissão. Também haverá atividades lúdicas para as crianças, com foco na interação e na conscientização para todos, desde os pequenos.

VEJA MAIS: