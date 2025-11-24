A Emeb Carlos Foot Guimarães promoveu uma vivência esportiva que integrou educação, esporte e comunidade escolar, com foco no skate como modalidade esportiva. A atividade teve como destaque a apresentação do aluno do 5º ano, Thomas Yukio, de 11 anos, que já acumula patrocinadores e conquistas em campeonatos pelo país. A ação reuniu turmas do período da manhã e contou com a participação da família do estudante.

A proposta surgiu da professora Paula Carmona Borelli, que buscava valorizar talentos da própria escola e aproximar os alunos de práticas esportivas menos acessíveis no cotidiano. “A ideia foi prestigiar o Thomas. Ele está conosco desde o G5, é um menino excepcional e se destaca em tudo. Eu não queria que ele saísse do 5º ano sem que esse talento fosse visto e reconhecido”, contou.