A Emeb Carlos Foot Guimarães promoveu uma vivência esportiva que integrou educação, esporte e comunidade escolar, com foco no skate como modalidade esportiva. A atividade teve como destaque a apresentação do aluno do 5º ano, Thomas Yukio, de 11 anos, que já acumula patrocinadores e conquistas em campeonatos pelo país. A ação reuniu turmas do período da manhã e contou com a participação da família do estudante.
A proposta surgiu da professora Paula Carmona Borelli, que buscava valorizar talentos da própria escola e aproximar os alunos de práticas esportivas menos acessíveis no cotidiano. “A ideia foi prestigiar o Thomas. Ele está conosco desde o G5, é um menino excepcional e se destaca em tudo. Eu não queria que ele saísse do 5º ano sem que esse talento fosse visto e reconhecido”, contou.
O aluno ao lado do pai, João Henrique, e da professora Paula Carmona Borelli
Ela explica que o momento também foi pensado como uma oportunidade para que outras crianças conhecessem melhor o skate, suas manobras e possibilidades. “A gente vê esses esportes só na televisão. Nem todos têm acesso. No dia da apresentação, até os amigos mais próximos ficaram extasiados ao perceber o nível dele e conhecer sua história”, disse.
Paula destaca ainda a importância da parceria entre escola e família no desenvolvimento dos estudantes. “O apoio familiar é a base de tudo. A escola auxilia, a cidade oferece oportunidades, mas é a família que garante o incentivo, tanto nos estudos quanto no esporte.”
Desde pequeno, Thomas encontrou no skate uma forma de expressão e diversão. “Ganhei meu primeiro skate aos dois anos e comecei a andar de verdade com seis, inspirado pelo meu pai”, conta. Para ele, a prática vai além da técnica. “Eu me sinto feliz. É um esporte para se expressar por meio das manobras, vencer o medo, criar coragem.”
O estudante também faz questão de manter o equilíbrio entre estudo e esporte. “Primeiro eu estudo e presto atenção na aula. Quando já aprendi a matéria, vou andar de skate para relaxar um pouco.” O jovem atleta já compete em diferentes estados brasileiros e sonha alto: tornar-se profissional e andar ao lado de seus ídolos.
O pai de Thomas, João Henrique, professor de inglês, acompanha de perto a trajetória do filho. João avalia como valiosa a integração entre família e escola proporcionada pela vivência esportiva. “O esporte é tão importante quanto o estudo. Quando você une os dois, é primordial para o crescimento.” Ele conta que a rotina estruturada ajuda Thomas a conciliar responsabilidades e treinos. “Ele sabe que, se a parte dos estudos não estiver em dia, o skate fica de lado. E ele entende bem essa disciplina.”