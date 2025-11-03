Um projeto desenvolvido pela professora de Educação Física Pamela Daiane de Oliveira Moreira, na EMEB Adelino Brandão, tem transformado a maneira como as crianças compreendem o esporte e a inclusão. A iniciativa, fruto da experiência de dez anos da educadora na Rede Municipal de Ensino de Jundiaí, usa os esportes adaptados e paralímpicos como ferramenta para promover o respeito às diferenças, o protagonismo e a empatia entre os alunos.

“Percebi que, embora falemos muito sobre inclusão, os estudantes ainda sabiam pouco sobre os esportes adaptados e os atletas paralímpicos. Então resolvi criar um projeto mais estruturado, com vivências práticas que mostrassem que todos têm potencial e podem participar”, explica Pamela.

Inclusão em movimento