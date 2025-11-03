Um projeto desenvolvido pela professora de Educação Física Pamela Daiane de Oliveira Moreira, na EMEB Adelino Brandão, tem transformado a maneira como as crianças compreendem o esporte e a inclusão. A iniciativa, fruto da experiência de dez anos da educadora na Rede Municipal de Ensino de Jundiaí, usa os esportes adaptados e paralímpicos como ferramenta para promover o respeito às diferenças, o protagonismo e a empatia entre os alunos.
“Percebi que, embora falemos muito sobre inclusão, os estudantes ainda sabiam pouco sobre os esportes adaptados e os atletas paralímpicos. Então resolvi criar um projeto mais estruturado, com vivências práticas que mostrassem que todos têm potencial e podem participar”, explica Pamela.
Inclusão em movimento
O projeto envolve todas as turmas do 1º ao 3º ano, e foi desenvolvido em quatro etapas: mapeamento dos conhecimentos prévios dos alunos; estudo teórico e conscientização sobre acessibilidade; confecção de materiais adaptados; e as vivências práticas de 12 modalidades, como vôlei sentado, goalball, basquete adaptado, corrida para cegos com guia, futebol de 5, parabadminton e bocha.
As aulas incluem ainda dinâmicas sensoriais, em que os estudantes realizam atividades com os olhos vendados ou utilizando apenas o tato e a audição, para compreender as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora.
“O grande diferencial foi ver como eles se colocaram no lugar do outro. A empatia cresceu muito. As crianças começaram a ajudar mais os colegas e a enxergar as potencialidades de todos”, conta a professora.
Festival inclusivo
O ponto alto do projeto foi o Festival Inclusivo, realizado em parceria com as Olimpíadas Especiais do Brasil e o programa Escolas Unificadas. Em um dia inteiro de atividades, todos os alunos, com e sem deficiência, participaram das modalidades paralímpicas, vivenciando as adaptações e celebrando juntos cada conquista.
“Os alunos com deficiência se sentiram protagonistas. Foi emocionante ver o quanto se reconheceram capazes, e o quanto os demais colegas passaram a admirá-los”, destaca Pamela.
A devolutiva das crianças mostrou o impacto transformador da proposta. “Eles demonstraram mais empatia e respeito, além de um interesse genuíno em acompanhar os esportes paralímpicos”, relata a professora. “Alguns até disseram que vão assistir às próximas Paralimpíadas na TV.”
O projeto também deu espaço para que as crianças compartilhassem suas percepções. Para Gabriel Rodrigo da Silva, que é uma criança atípica, o futebol foi o destaque. “A gente joga vendado, só ouvindo o som da bola. É muito legal!”, contou.
Já Ana Júlia Ferreira Fonseca, de 7 anos, preferiu o basquete sentado: “É diferente, mas muito legal. A gente aprende como o amigo se sente.” E Leonardo Balone, também de 7 anos, disse que “é divertido praticar esportes diferentes e poder brincar com os colegas que não conseguem fazer tudo igual”.