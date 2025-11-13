O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, acompanhado por profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SME), visitou quatro escolas municipais para celebrar o desempenho dos estudantes na edição 2025 da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (Oimsf).
As Emebs Deodato Janski, Aparecido Garcia, Joaquim Candelário de Freitas e Profª Marina de Almeida Rinaldi Carvalho receberam menção honrosa, em reconhecimento ao esforço coletivo e aos resultados obtidos na competição.
Durante as visitas, o prefeito e a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, entregaram pessoalmente o certificado de menção honrosa às escolas, conversaram com os alunos e parabenizaram professores e gestores pela dedicação.
“Hoje viemos agradecer e reconhecer o empenho dos nossos alunos e profissionais da educação. O resultado dessas olimpíadas mostra o quanto o estudo, a dedicação e o trabalho em equipe transformam vidas. Jundiaí tem muito orgulho de vocês”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli durante a visita à Emeb Aparecido Garcia.
A secretária Priscila Costa reforçou a importância desse momento de valorização das escolas e do aprendizado colaborativo. “Essas medalhas e menções representam o compromisso de toda a comunidade escolar com uma educação de excelência. Ver a alegria e o entusiasmo dos alunos é o reflexo de um trabalho diário de incentivo, protagonismo e amor pela aprendizagem”, afirmou.
A iniciativa da SME reconhece o empenho dos alunos e o trabalho das equipes escolares, que transformam a participação nas olimpíadas em uma ferramenta pedagógica de valorização do raciocínio lógico, da cooperação e da autoconfiança.
Na Emeb Aparecido Garcia, a professora de Matemática, Tatiane Pereira Antunes, destacou que a conquista é fruto de uma cultura de incentivo que vem sendo construída há anos. “Os alunos já chegam motivados, porque essa participação faz parte do nosso cotidiano. Eles aprendem a trabalhar juntos, a respeitar o tempo e a forma de pensar dos colegas. Quando vêm as medalhas, é uma alegria imensa, mas o maior ganho é ver como eles se tornam mais confiantes e apaixonados pelo aprender.”
Na Emeb Profª Marina de Almeida Rinaldi Carvalho, a professora Priscila Bonfietti compartilhou o orgulho com a evolução da turma. “No ano passado, eles participaram e tiveram dificuldade, mas transformamos isso em aprendizado. Trabalhamos para desenvolver o pensamento criativo, e neste ano eles surpreenderam. Foi um momento de superação, eles perceberam que são capazes e que o esforço realmente traz resultados.”
A Emeb Joaquim Candelário de Freitas, com longa tradição de participação na olimpíada, também celebrou a conquista coletiva. A professora Adilha de Lourdes Araújo da Silva destacou o quanto o desafio estimula a cooperação e a troca entre os alunos. “A prova é feita em grupo e isso faz com que um aluno ajude o outro. Eles se esforçaram muito, trabalharam em equipe e ficaram orgulhosos do resultado. É emocionante ver a alegria deles e perceber o quanto essa experiência transforma a rotina escolar.”
Já a professora Sandra Regina Mota Furlan, também da Emeb Joaquim Candelário de Freitas, ressaltou a importância do incentivo e da representatividade. “Muitos alunos sonham em ir para outros países representar o Brasil, como já aconteceu em anos anteriores. Essa expectativa motiva e faz com que eles se dediquem mais. É gratificante ver estudantes da rede pública conquistando medalhas nacionais e sonhando alto.”
Na Emeb Deodato Janski, as alunas premiadas foram convidadas a representar o Brasil na final internacional da competição, que será realizada na Tailândia. A professora Márcia Lopes, responsável pela orientação das turmas, descreveu o momento como inesquecível. “Foi uma alegria imensa. A olimpíada é uma oportunidade de mostrar que os nossos alunos podem chegar onde quiserem. Ver o brilho nos olhos deles e o orgulho da comunidade é o maior reconhecimento que poderíamos ter.”