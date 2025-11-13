A secretária Priscila Costa reforçou a importância desse momento de valorização das escolas e do aprendizado colaborativo. “Essas medalhas e menções representam o compromisso de toda a comunidade escolar com uma educação de excelência. Ver a alegria e o entusiasmo dos alunos é o reflexo de um trabalho diário de incentivo, protagonismo e amor pela aprendizagem”, afirmou.

A iniciativa da SME reconhece o empenho dos alunos e o trabalho das equipes escolares, que transformam a participação nas olimpíadas em uma ferramenta pedagógica de valorização do raciocínio lógico, da cooperação e da autoconfiança.

Na Emeb Aparecido Garcia, a professora de Matemática, Tatiane Pereira Antunes, destacou que a conquista é fruto de uma cultura de incentivo que vem sendo construída há anos. “Os alunos já chegam motivados, porque essa participação faz parte do nosso cotidiano. Eles aprendem a trabalhar juntos, a respeitar o tempo e a forma de pensar dos colegas. Quando vêm as medalhas, é uma alegria imensa, mas o maior ganho é ver como eles se tornam mais confiantes e apaixonados pelo aprender.”