Um homem de 24 anos está internado em estado grave em um hospital particular, em Jundiaí, desde a madrugada deste domingo (23), onde foi socorrido depois de sofrer tentativa de homicídio em uma casa de shows de música sertaneja, na região do bairro Terra Nova. O suspeito do crime, de 41 anos, foi detido por seguranças do estabelecimento. A arma do crime foi uma garrafa, que o criminoso, de acordo com testemunhas, usou para quebrar na cabeça da vítima e lhe dar vários golpes, causando cortes e sangramento intenso.

A vítima estava com amigos, se divertindo, quando em determinado momento se dirigiu até o bar. Neste momento, notou que ele e o amigo estavam sendo observados de maneira hostil, por um homem, e comentou que gostaria de abordá-lo para saber o que estava acontecendo. Aconselhado a "deixar pra lá", ele desistiu.

Pouco depois o 'observador' se aproximou, disse algo em seu ouvido, e eles trocaram algumas poucas palavras - as testemunhas não souberam precisar o conteúdo da conversar, por causa do som alto.