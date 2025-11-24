Um homem de 24 anos está internado em estado grave em um hospital particular, em Jundiaí, desde a madrugada deste domingo (23), onde foi socorrido depois de sofrer tentativa de homicídio em uma casa de shows de música sertaneja, na região do bairro Terra Nova. O suspeito do crime, de 41 anos, foi detido por seguranças do estabelecimento. A arma do crime foi uma garrafa, que o criminoso, de acordo com testemunhas, usou para quebrar na cabeça da vítima e lhe dar vários golpes, causando cortes e sangramento intenso.
A vítima estava com amigos, se divertindo, quando em determinado momento se dirigiu até o bar. Neste momento, notou que ele e o amigo estavam sendo observados de maneira hostil, por um homem, e comentou que gostaria de abordá-lo para saber o que estava acontecendo. Aconselhado a "deixar pra lá", ele desistiu.
Pouco depois o 'observador' se aproximou, disse algo em seu ouvido, e eles trocaram algumas poucas palavras - as testemunhas não souberam precisar o conteúdo da conversar, por causa do som alto.
Foi então criminoso o agrediu e houve reação, sendo que entraram em luta corporal. Logo em seguida o agressor o atacou com a garrafa, acertando golpes na cabeça, causando cortes profundos. Vítima e autor chegaram a caminhar para outra área do estabelecimento, durante a briga, onde a vítima caiu.
Seguranças separaram a briga e detiveram o autor, até a chegada da Guarda Municipal. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.
Já a vítima foi socorrida ao hospital por uma ambulância da CCR AutoBan, em estado grave, onde permaneceu internado.
SEM PERÍCIA
De acordo com o informações, o local exato onde ocorreu o início da briga foi alterado, por ter sido limpo pela própria casa de shows, que continuou com o evento. Desta forma, o campo para perícia, que ajudaria nas investigações, foi prejudicado. De qualquer forma, um representante do estabelecimento se comprometeu a fornecer imagens da briga para ajudar.