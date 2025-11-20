20 de novembro de 2025
TROCA DE TIROS

Jundiaiense relata tensão durante assalto ao Iguatemi Campinas

Há congestionamento para deixar o shopping após o ocorrido
Famílias desesperadas trancadas dentro das lojas do Shopping Iguatemi Campinas. Pelos corredores vazios, a polícia trocava tiros com criminosos que tentaram assaltar uma joalheria no local. Este cenário, que parece filme, aconteceu na tarde desta quinta-feira (20) e um jundiaiense que estava no local relata a tensão.

O advogado Alexandre Pereira estava fazendo compras no shopping quando começou a ouvir disparos de arma de fogo. Uma quadrilha invadiu o shopping, tentou roubar uma joalheria e os seguranças reagiram. Houve troca de tiros, a polícia foi acionada e as áreas comuns do shopping foram esvaziadas, pois os seguranças trancaram os consumidores nas lojas.

Medo, gritaria, famílias ao chão, temendo pela segurança e apenas neste fim de tarde os clientes começaram a ser liberados, com a reabertura das lojas. No local, forte cheiro de pólvora e congestionamento para deixar o empreendimento comercial, com a maioria das pessoas ansiosa pela saída rápida do shopping.

Há muitas viaturas no estacionamento e uma pessoa ferida, sem mais detalhes por ora.

