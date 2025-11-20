Em Jundiaí, a principal ação do Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele, será o Dia do Atendimento Gratuito, no dia 13 de dezembro, das 8h às 14h, no ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (Rua Francisco Telles, 222). Mais de 60 voluntários participarão do mutirão, que dispensa agendamento prévio.
Em 2024, a iniciativa realizou 810 atendimentos e 27 procedimentos. A dermatologista Juliana Areas, coordenadora da campanha, destaca: “Quando a comunidade participa, diagnosticamos cedo e evitamos complicações.”
Pessoas com pele clara, muitas pintas, histórico familiar, queimaduras frequentes e quem apresenta lesões que sangram, pintas que mudam ou feridas que não cicatrizam devem redobrar a atenção.
A proteção essencial inclui usar protetor solar FPS 30+, reaplicar a cada duas horas, utilizar roupas, chapéu e óculos com proteção UV e evitar a exposição ao sol entre 9h e 15h. Mesmo em dias nublados, a radiação não dá trégua.