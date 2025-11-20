Em Jundiaí, a principal ação do Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele, será o Dia do Atendimento Gratuito, no dia 13 de dezembro, das 8h às 14h, no ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (Rua Francisco Telles, 222). Mais de 60 voluntários participarão do mutirão, que dispensa agendamento prévio.

Em 2024, a iniciativa realizou 810 atendimentos e 27 procedimentos. A dermatologista Juliana Areas, coordenadora da campanha, destaca: “Quando a comunidade participa, diagnosticamos cedo e evitamos complicações.”

