Serão chamados os pacientes que já aguardam consulta com especialista e que serão encaminhados diretamente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí fará, neste sábado (22), uma ação do programa “Saúde em Dia”, com atendimentos no Núcleo Integrado de Saúde (NIS). Serão mais de 800 atendimentos ofertados, nas seguintes especialidades: angiologia, gastroenterologia, ortopedia, cardiologia (com eletrocardiograma e teste ergométrico, quando indicado), endocrinologia e ultrassom de próstata – exame que reforça a importância da prevenção ao câncer de próstata no Novembro Azul.

“Ampliamos a capacidade de resposta da rede e garantimos que o cidadão seja atendido com mais agilidade. Essa ação representa organização, planejamento e, principalmente, respeito às pessoas que aguardam por uma consulta ou exame”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli

O programa “Saúde em Dia” busca agilizar a jornada do paciente e reduzir as filas de espera. Desta vez, a iniciativa contará com o reforço do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro), pelo qual Jundiaí deve ampliar em mais de mil o número de atendimentos somente em novembro. “Unir o ‘Saúde em Dia’ com o Cismetro, com o qual a prefeitura firmou convênio recentemente, é uma estratégia para ampliar a oferta de consultas e procedimentos e, assim, também aumentar a quantidade de vidas sendo cuidadas. Por meio do Cismetro, a meta é reduzir em pelo menos 20% as filas a cada trimestre”, afirma o secretário adjunto de Saúde, Allan Gomes de Lorena.

Com a adesão ao convênio, Jundiaí passa a contar com um sistema complementar para suprir eventuais demandas represadas em serviços de saúde especializados, por meio da contratação de consultas médicas, exames diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e serviços técnicos de apoio à atenção à saúde. “O cidadão terá acesso a atendimentos que eventualmente estejam em defasagem na rede, por meio de um serviço permanente de apoio especializado”, acrescenta o secretário adjunto.