O Paulista anunciou a contratação do meio-campista Léo Couto, de 27 anos, para a a Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. O atleta já iniciou os trabalhos de pré-temporada no Estádio Dr. Jayme Cintra, sob comando do técnico Raphael Pereira e a comissão técnica.

O Natural de Ubá (MG), Léo é destro, atua como meia central e também já jogou como lateral-direito. Ele chega ao Galo após passagem pelo Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, onde disputou oito jogos pela 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho, sendo dois como titular.

Também em 2025, jogou pelo Catanduva, na Série A3 do Campeonato Paulista, com 15 jogos (oito como titular) e dois gols marcados, e pelo Valeriodoce, pela 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, atuando em nove partidas.