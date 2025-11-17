Os pacientes renais da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, já podem contar com a capacidade de atendimento ampliada do Centro de Hemodiálise “Tereza Baptistella Nardi”, desde o último dia 6 de outubro. Com isso, o Centro passa a contar com 29 máquinas ao todo: 24 no salão principal, 1 no isolamento, além de outras quatro para tratamento de redundância (equipamentos reservas para eventuais quebras). O aumento da capacidade também abrange o tratamento à beira-leito, no caso de pacientes assistidos na UTI e que precisam do procedimento. O investimento total foi de R$ 300 mil com recursos próprios do hospital.

“O serviço que, até então, atendia em seu ambulatório em dois turnos de segunda à sábado, com essa nova capacidade instalada passa a ter um turno adicional de segundas, quartas e sextas-feiras podendo atingir até 120 pacientes.”, explica Gloria Reis, nefrologista e responsável técnica da hemodiálise.

“Disponibilizamos o serviço aos usuários do SUS, pela regulação do SIRESP (antigo sistema CROSS do estado de São Paulo) e também temos credenciamento com os principais planos e convênios como Unimed Bandeirantes, Sulamérica Saúde, AMIL, Bradesco Saúde, Mediservice, Porto Seguro, Cabesp, HapVida e Saúde Vera Cruz”, comenta Emerson Netto, provedor da Santa Casa.