Supermercado faz mutirão para preencher 50 vagas em Jundiaí

Entrevistas serão realizadas presencialmente amanhã (18), das 9h às 16h, na região central de Jundiaí
O Supermercado Dom Olívio está com processo seletivo aberto para compor o quadro de colaboradores da unidade localizada no JundiaíShopping, que deve ser inaugurada em breve. Ao todo, são 50 vagas de emprego abertas.

O mutirão de entrevistas para preencher essas vagas acontecerá nesta terça-feira (18), presencialmente, no período entre 9h e 16h. Para participar da seleção, o candidato deve comparecer à rua Jorge Zolner, 95, Centro – Jundiaí. É imprescindível levar o currículo impresso.

As oportunidades estão abertas para fiscal de loja (segurança), atendente de açougue especializado, atendente de açougue, repositor, operador de loja / controle de perdas, repositor de frutas, legumes e verduras, atendente de loja (frios), operador de padaria e auxiliar de sushiman. Como pré-requisitos, os candidatos devem ter mais de 18 anos, disponibilidade de horários e residir em Jundiaí ou cidades próximas. Não é necessário ter experiência anterior na função.

Há também vagas para aprendiz e estagiário do Ensino Médio. Neste caso, é preciso ter 14 anos ou mais para a vaga de aprendiz e 16 anos ou mais para estagiário, além de estar matriculado na escola no período da manhã ou noite. Informações pelo WhatsApp: (11) 99422-6487.

