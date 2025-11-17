O Supermercado Dom Olívio está com processo seletivo aberto para compor o quadro de colaboradores da unidade localizada no JundiaíShopping, que deve ser inaugurada em breve. Ao todo, são 50 vagas de emprego abertas.

O mutirão de entrevistas para preencher essas vagas acontecerá nesta terça-feira (18), presencialmente, no período entre 9h e 16h. Para participar da seleção, o candidato deve comparecer à rua Jorge Zolner, 95, Centro – Jundiaí. É imprescindível levar o currículo impresso.

As oportunidades estão abertas para fiscal de loja (segurança), atendente de açougue especializado, atendente de açougue, repositor, operador de loja / controle de perdas, repositor de frutas, legumes e verduras, atendente de loja (frios), operador de padaria e auxiliar de sushiman. Como pré-requisitos, os candidatos devem ter mais de 18 anos, disponibilidade de horários e residir em Jundiaí ou cidades próximas. Não é necessário ter experiência anterior na função.