Esta semana começou com chuva em Jundiaí. A manhã desta segunda teve pancadas de chuva leves em várias regiões da cidade. Após pausa, para a tarde e a noite, a tendência é de que continue chovendo na cidade. Na terça-feira (18), a previão meteorológica indica chuva e há possibilidade de chuva na quarta também, mas depois o tempo estia e assim vai até o fim do mês, com alguns dias de chuva e outros de sol, intercalados.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, Jundiaí terá temperaturas entre 19°C e 22°C amanhã, com possibilidade de chuva o dia todo. Na quarta-feira (19), temperaturas entre 15°C e 25°C e chance menor de chuva. Na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, além de não chiver mais, os termômetros vão subir, para mínima de 14°C e máxima de 28°C, mesma previsão da sexta (21).
No sábado (22), o tempo ainda deve ficar firme, mas há previsão de chuva novamente no domingo (23). No meio da semana, deve haver estiagem. E para o outro fim de semana, que tem Black Friday, também há previsão de chuva. Ou seja, até o fim do mês, a chuva será constante, vai embora e volta para Jundiaí em curtos intervalos de tempo.
Ainda segundo o Climatempo, uma nova frente fria avança sobre o Sudeste no decorrer desta semana. Já nesta segunda, os paulistas terão um dia com muitas nuvens e condições para pancadas de chuva e raios, principalmente durante a tarde e à noite. No entanto, o ar frio que vem com esta frente fria não é forte. Assim, não há expectativa de uma queda de temperatura muito acentuada e prolongada no Sul e no Sudeste nos próximos dias.