Veja previsão da Defesa Civil do Estado para a primavera de 2025

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou a análise meteorológica do inverno de 2025 e as projeções para a primavera. O estudo mostra que, apesar da percepção de um inverno mais quente, os registros ficaram dentro da média histórica. O período foi marcado por longos intervalos secos, baixa umidade relativa do ar, em alguns momentos próxima de 20%, e chuvas isoladas. O episódio mais intenso ocorreu no fim de junho, enquanto setembro trouxe máximas próximas de 36°C, evidenciando a transição para a primavera.

Para os próximos meses, a previsão indica elevação gradual das temperaturas e aumento da frequência das chuvas, que deverão se intensificar a partir de outubro e ganhar força em novembro e dezembro. Esse cenário contribui para a recuperação da umidade do solo, mas também amplia riscos de deslizamentos, alagamentos e enxurradas em áreas vulneráveis.

Campinas, Jundiaí e Sorocaba

As mínimas sobem de 12°C em setembro para 20°C em dezembro, enquanto as máximas ultrapassam os 30°C. O regime de chuvas se intensifica a partir de novembro, com risco de alagamentos urbanos e impactos na área rural.