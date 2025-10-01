Veja previsão da Defesa Civil do Estado para a primavera de 2025

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou a análise meteorológica do inverno de 2025 e as projeções para a primavera. O estudo mostra que, apesar da percepção de um inverno mais quente, os registros ficaram dentro da média histórica. O período foi marcado por longos intervalos secos, baixa umidade relativa do ar, em alguns momentos próxima de 20%, e chuvas isoladas. O episódio mais intenso ocorreu no fim de junho, enquanto setembro trouxe máximas próximas de 36°C, evidenciando a transição para a primavera.
Para os próximos meses, a previsão indica elevação gradual das temperaturas e aumento da frequência das chuvas, que deverão se intensificar a partir de outubro e ganhar força em novembro e dezembro. Esse cenário contribui para a recuperação da umidade do solo, mas também amplia riscos de deslizamentos, alagamentos e enxurradas em áreas vulneráveis.
Campinas, Jundiaí e Sorocaba
As mínimas sobem de 12°C em setembro para 20°C em dezembro, enquanto as máximas ultrapassam os 30°C. O regime de chuvas se intensifica a partir de novembro, com risco de alagamentos urbanos e impactos na área rural.
Região metropolitana de São Paulo
As mínimas devem variar de 9°C a 11°C no fim de setembro e superar os 20°C em dezembro, enquanto as máximas poderão chegar a 30°C. As chuvas voltarão já no fim de setembro e se intensificarão ao longo da primavera, aumentando a suscetibilidade a alagamentos e deslizamentos.
Litoral (Baixada Santista e Litoral Norte)
A estação será marcada por umidade elevada, noites abafadas e tardes acima de 30°C em dezembro. Pancadas rápidas e volumosas alternarão com períodos de sol, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos em encostas da Serra do Mar.
Serra da Mantiqueira
O início da primavera ainda terá madrugadas frias, com mínimas entre 6°C e 8°C, mas dezembro deve registrar máximas de até 28°C. As chuvas serão frequentes, com episódios intensos, elevando os riscos de deslizamentos e enchentes súbitas.
Vale do Paraíba
A região terá aquecimento progressivo, com mínimas que chegam a 20°C em dezembro e máximas superiores a 30°C. As chuvas serão regulares e poderão alcançar volumes próximos de 25 mm em dezembro.
Vale do Ribeira e Itapeva
Com forte influência de frentes frias, as mínimas devem variar de 8°C a 10°C no início da estação, subindo para até 18°C em dezembro. As máximas podem alcançar 30°C, acompanhadas de chuvas frequentes que elevam o risco de encharcamento do solo e deslizamentos.
Oeste Paulista (Presidente Prudente e Marília)
A primavera será instável, com calor intenso, máximas entre 32°C e 34°C em dezembro, e chuvas quase diárias. O cenário favorece enxurradas, erosões e alagamentos em áreas suscetíveis.
Interior Norte e Noroeste (Araçatuba, Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto e Franca)
A região terá calor progressivo, com mínimas que passam de 14°C para 20°C e máximas que podem chegar a 35°C em dezembro. As pancadas de chuva serão frequentes, algumas acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo.
De forma geral, a análise aponta que a primavera de 2025 seguirá o padrão climatológico esperado, com elevação das temperaturas, aumento da umidade e maior frequência de chuvas. Esse comportamento traz benefícios como a melhora da qualidade do ar e a redução dos riscos de incêndios florestais, mas também exige atenção redobrada da população e dos órgãos públicos diante da possibilidade de eventos extremos, como enchentes, deslizamentos e vendavais.