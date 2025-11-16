A atual legislatura marcou a volta da esquerda ao Legislativo de Jundiaí, após anos sem representantes desse campo político. Pela primeira vez, PT e PSOL dividem espaço na Câmara e buscam ganhar campo na cidade, de olho nas próximas eleições. O movimento foi reforçado, inclusive, pelo desempenho do PSOL nas últimas eleições, quando o partido teve a terceira candidatura mais votada para prefeito do município.

Para a presidente do PT em Jundiaí, Rosaura Almeida, as siglas compartilham princípios fundamentais. “Não consigo enxergar divergências, na verdade”, afirma. Segundo ela, PT e PSOL defendem políticas sociais robustas, protagonizadas pelo Estado, como saúde, educação e segurança, além de democracia, distribuição de renda e dignidade para trabalhadores. Rosaura destaca que, por sua experiência no Executivo, “o PT dialoga e negocia com setores mais amplos da sociedade”, buscando preservar e ampliar conquistas destinadas à população mais vulnerável.

A presidente do PSOL local, Cíntia Vanessa, concorda quanto às pautas sociais. “As convergências estão nas pautas humanistas na defesa da educação, da saúde, da moradia e no enfrentamento das desigualdades”, explica. Mas ressalta que a diferença está no método de atuação. “A diferença está na forma de atuação política. Enquanto alguns partidos optaram por uma relação mais próxima do governo local, negociando e indicando cargos de comissão, o PSOL mantém independência total, sem acordos ou indicações, para garantir uma atuação coerente, ética e comprometida com o interesse público.”