A Prefeitura de Jundiaí definiu a empresa Viva Construções e Serviços Ltda. como responsável pela retomada e conclusão das obras do Pronto Atendimento (PA) da Vila Progresso, conhecido como Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (AMED) Progresso. O contrato, no valor total de R$ 4,8 milhões, prevê um prazo de 13 meses de execução a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

De acordo com a administração municipal, o processo de assinatura do contrato está em fase final e as obras devem ser iniciadas logo após a formalização da documentação. A substituição da empresa executora ocorreu em razão de uma rescisão unilateral do contrato anterior, motivada por descumprimento contratual.

Para a continuidade, a prefeitura informou que o projeto foi revisado e ampliado para qualificar e expandir a oferta de serviços. Além do atendimento médico ambulatorial e de urgência e emergência, o espaço contará também com serviço de saúde bucal.