A APAE de Jundiaí acaba de inaugurar o Centro Diagnóstico, um espaço moderno, acolhedor e totalmente climatizado, desenvolvido para oferecer ainda mais qualidade e segurança no processo de avaliação diagnóstica. O novo local reúne dez especialidades em um só endereço, promovendo um trabalho integrado entre diferentes áreas e garantindo mais acessibilidade e agilidade para os usuários e suas famílias.

Com mais de 300 metros quadrados de área construída, o prédio foi projetado para ampliar a capacidade de atendimentos e fortalecer o processo de avaliação multiprofissional, etapa essencial para a definição de diagnósticos precisos e para o direcionamento adequado dos cuidados.

Cada avaliação é conduzida com rigor técnico e responsabilidade ética, respeitando protocolos, critérios científicos e a individualidade de cada pessoa atendida. O trabalho integrado das equipes assegura uma visão completa das potencialidades e necessidades de cada usuário, resultando em diagnósticos mais assertivos e em planos de cuidado mais eficazes.