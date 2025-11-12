A APAE de Jundiaí acaba de inaugurar o Centro Diagnóstico, um espaço moderno, acolhedor e totalmente climatizado, desenvolvido para oferecer ainda mais qualidade e segurança no processo de avaliação diagnóstica. O novo local reúne dez especialidades em um só endereço, promovendo um trabalho integrado entre diferentes áreas e garantindo mais acessibilidade e agilidade para os usuários e suas famílias.
Com mais de 300 metros quadrados de área construída, o prédio foi projetado para ampliar a capacidade de atendimentos e fortalecer o processo de avaliação multiprofissional, etapa essencial para a definição de diagnósticos precisos e para o direcionamento adequado dos cuidados.
Cada avaliação é conduzida com rigor técnico e responsabilidade ética, respeitando protocolos, critérios científicos e a individualidade de cada pessoa atendida. O trabalho integrado das equipes assegura uma visão completa das potencialidades e necessidades de cada usuário, resultando em diagnósticos mais assertivos e em planos de cuidado mais eficazes.
O novo prédio foi pensado para oferecer um ambiente funcional, acessível e humanizado, que favorece o trabalho em equipe e o acolhimento das famílias. Entre as especialidades oferecidas estão Fisioterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Neurologia, Psiquiatria, Neuropediatria, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Fonoaudiologia.
Para a coordenadora de Saúde da APAE de Jundiaí, Camila Mendes, a nova estrutura representa um avanço importante não apenas em infraestrutura, mas na seriedade e na qualidade técnica das avaliações.
“O processo de avaliação diagnóstica é uma etapa essencial e exige um olhar atento, ético e multidisciplinar. Cada caso é analisado com profundidade, utilizando critérios técnicos e uma escuta sensível, para que o diagnóstico seja o mais preciso possível. O novo Centro foi projetado para garantir as condições ideais a esse trabalho, refletindo o compromisso da APAE com a qualidade, a responsabilidade profissional e o cuidado humano.”
A psicóloga Fernanda Prebianchi Pretti, integrante da equipe multiprofissional, também destacou a importância do novo espaço. “A estrutura trouxe mais organização e integração entre as áreas, o que melhora o fluxo de trabalho e a qualidade do atendimento aos usuários.”
Equipe multidisciplinar do Centro Diagnóstico da APAE de Jundiaí
Com a inauguração do Centro Diagnóstico, a APAE de Jundiaí reafirma seu papel como referência regional em atendimento especializado e em práticas de avaliação comprometidas com a ética, a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência.
O Centro Diagnóstico da APAE de Jundiaí está localizado na Rua República, 250 – Vila Arens II, Jundiaí.