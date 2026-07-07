Lançado oficialmente há duas semanas em Jundiaí, o residencial de alto padrão “Doppio” já movimentou quase R$ 90 milhões em vendas. A informação foi divulgada por executivos da REM Construtora e da Construtora Marino, parceiras no empreendimento. Segundo as empresas, o sucesso do “Doppio” vem associado, sobretudo, à localização e aos diferenciais de qualidade técnica, flexibilidade de plantas, arquitetura e design.
O “Doppio” será construído em um terreno de aproximadamente 3,5 mil m², no bairro Campos Elísios, com vista para a Serra do Japi. O empreendimento mira o público de alta renda e conta com mais de dez opções de plantas. Os apartamentos custam a partir de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões. “Trata-se da melhor localização da cidade”, afirma Rodrigo Mauro, CEO da REM Construtora.
CEO da Construtora Marino, Luiz Carlos Marino acrescenta que o empreendimento leva a assinatura de nomes referenciados, como Pass Arquitetura (arquiteto Nivaldo Callegari), Andra Callegari (apartamento decorado), Martha Gavião (paisagismo) e Cristina Barbara Interior Design.
Os apartamentos terão plantas a partir de 156 m² a 210 m², além de gardens de 186 m² a 244 m², com 3 ou 4 suítes e 3 vagas de garagem. Haverá ainda coberturas duplex de 307 m² a 375 m² (4 suítes e 4 vagas de garagem) e coberturas lineares de 434 m² e 442 m² (4 suítes e 5 vagas de garagem). A maior parte dos imóveis será dotada de pé-direito duplo.
Nas áreas comuns, o empreendimento oferece hall social, salão de festas, espaço gourmet, office, piscina com raia, solarium, academia assinada Technogym, spa com beauty care e massagem; saunas seca e úmida, brinquedoteca, pet place, playground com jatos d’água, quadra recreativa, salão de jogos, club house com churrasqueira e piscina, além de minimercado.
“A sofisticação se revela em cada linha, cada detalhe transforma o morar em arte”, diz Mauro, da REM. “Da vista para a Serra do Japi ao lazer completo, tudo foi planejado para oferecer uma experiência de bem-estar”, assinala Luiz C. Marino.
Os executivos explicam que o nome “Doppio” carrega o refinamento da língua e do design italianos. “Traduz com precisão o ‘espírito’ do residencial: equilíbrio entre design e conforto, arquitetura sofisticada, lazer completo e ambientes pensados para o ocupante viver com elegância”, finaliza Rodrigo Mauro.
Fundada em 1990, a REM Construtora e Incorporadora registra mais de 630 mil metros quadrados construídos ou em construção. A empresa se destaca por diferenciais de engenharia de alta qualificação. Nos últimos dois anos, colocou no mercado unidades equivalentes a R$ 1,5 bilhão em valor de vendas.
Com mais de 45 anos no mercado, a Marino Construtora acumula acima de 570 mil metros quadrados construídos. Desenvolveu e desenvolve projetos de grande porte nos segmentos residencial, comercial, industrial e hospitalar. Ancora sua atividade em recursos de engenharia de última geração.