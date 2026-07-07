Lançado oficialmente há duas semanas em Jundiaí, o residencial de alto padrão “Doppio” já movimentou quase R$ 90 milhões em vendas. A informação foi divulgada por executivos da REM Construtora e da Construtora Marino, parceiras no empreendimento. Segundo as empresas, o sucesso do “Doppio” vem associado, sobretudo, à localização e aos diferenciais de qualidade técnica, flexibilidade de plantas, arquitetura e design.

O “Doppio” será construído em um terreno de aproximadamente 3,5 mil m², no bairro Campos Elísios, com vista para a Serra do Japi. O empreendimento mira o público de alta renda e conta com mais de dez opções de plantas. Os apartamentos custam a partir de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões. “Trata-se da melhor localização da cidade”, afirma Rodrigo Mauro, CEO da REM Construtora.

CEO da Construtora Marino, Luiz Carlos Marino acrescenta que o empreendimento leva a assinatura de nomes referenciados, como Pass Arquitetura (arquiteto Nivaldo Callegari), Andra Callegari (apartamento decorado), Martha Gavião (paisagismo) e Cristina Barbara Interior Design.