A APAE de Jundiaí entregou, na manhã desta quinta-feira (30), o Centro Diagnóstico, um espaço moderno, com mais de 300 metros quadrados, totalmente dedicado à realização de avaliações diagnósticas multidisciplinares. O novo prédio foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e integração entre os profissionais da saúde e os usuários atendidos pela instituição.

Estiveram presentes na entrega do novo espaço o prefeito Gustavo Martinelli e a primeira-dama, Ellen; o chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Roberto Mastromauro; o vice-presidente da FEAPAESP, Manoel Braga; o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira; o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad, além da diretoria da APAE de Jundiaí, vereadores, parceiros e colaboradores da entidade.

Com dez novas salas e estrutura moderna, a unidade reúne dez especialidades que atuarão de forma integrada: Fisioterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Neurologia, Psiquiatria, Neuropediatria, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Fonoaudiologia. A ampliação dos serviços permitirá à APAE aumentar a capacidade de atendimentos, garantindo maior fluidez no acolhimento e redução do tempo de conclusão das avaliações diagnósticas, uma conquista para quem almeja a conclusão de um laudo.