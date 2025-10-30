A APAE de Jundiaí entregou, na manhã desta quinta-feira (30), o Centro Diagnóstico, um espaço moderno, com mais de 300 metros quadrados, totalmente dedicado à realização de avaliações diagnósticas multidisciplinares. O novo prédio foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e integração entre os profissionais da saúde e os usuários atendidos pela instituição.
Estiveram presentes na entrega do novo espaço o prefeito Gustavo Martinelli e a primeira-dama, Ellen; o chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Roberto Mastromauro; o vice-presidente da FEAPAESP, Manoel Braga; o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira; o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad, além da diretoria da APAE de Jundiaí, vereadores, parceiros e colaboradores da entidade.
Com dez novas salas e estrutura moderna, a unidade reúne dez especialidades que atuarão de forma integrada: Fisioterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Neurologia, Psiquiatria, Neuropediatria, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Fonoaudiologia. A ampliação dos serviços permitirá à APAE aumentar a capacidade de atendimentos, garantindo maior fluidez no acolhimento e redução do tempo de conclusão das avaliações diagnósticas, uma conquista para quem almeja a conclusão de um laudo.
“Com a minha filha, Luisa, que hoje tem 33 anos, é que entendi a importância do diagnóstico precoce para detectar as neurodivergências”, declarou Sirlene dos Reis, mãe atípica e membro da diretoria da APAE.
O presidente da APAE de Jundiaí, Edison de Moraes Gonçalves, enfatizou o caráter coletivo e simbólico da entrega do Centro Diagnóstico. ”Hoje é um dia muito importante para a nossa entidade. A inauguração e a entrega deste espaço representa uma conquista coletiva, inspirada pelo amor e pela coragem de quem acredita que o mundo pode ser mais acolhedor e inclusivo”, afirmou.
O presidente do Conselho de Administração da APAE de Jundiaí, Alberto Mori, também destacou a importância da inauguração para o fortalecimento institucional da APAE de Jundiaí. “O Centro Diagnóstico representa o investimento contínuo da entidade na qualidade do atendimento e na valorização dos profissionais que fazem parte dessa missão”.
A entrega do Centro Diagnóstico não seria possível sem o apoio de empresas parceiras, como a Dexco e o Tauste Social, que contribuíram significativamente para a concretização dessa importante realização.
Com a inauguração, a APAE de Jundiaí reforça seu papel como referência em diagnóstico precoce, atendimento especializado e promoção da autonomia das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e TEA, consolidando-se como uma das principais instituições de inclusão e cuidado do município.