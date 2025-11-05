Em sessão extraordinária realizada na noite de ontem (4), os vereadores de Jundiaí aprovaram, em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 15024/2025, que regulamenta os limites de emissão de ruídos no município. A medida tem como objetivo inibir os chamados “pancadões” e outras formas de poluição sonora, definindo parâmetros técnicos e sanções para infrações. O projeto chegou à Casa na própria terça-feira.

De acordo com o texto, a nova legislação segue os critérios da ABNT, que estabelece limites de ruído para diferentes zonas urbanas e rurais. Os níveis variam conforme a área e o horário do dia. Nas zonas rurais e de conservação ambiental, o limite será de 40 decibéis (dB) durante o dia e 35 dB à noite. Em zonas de bairros, varia de 45 dB à noite a 55 dB durante o dia. Na região Central, 55 dB à noite e 65 dB no período diurno. Já nas zonas de uso industrial, o máximo permitido é de 70 dB no período diurno e 60 dB no noturno. O período diurno é válido das 7h01 às 21h59 e o noturno das 22h às 7h. Aos domingos e feriados, o período noturno se estende até as 9h da manhã.

Entre as situações caracterizadas como poluição sonora, a lei cita festas e eventos musicais, como os chamados “pancadões”, com som acima do permitido, algazarras e manifestações coletivas que causem incômodo à coletividade, além de emissões sonoras de escapamentos ou equipamentos de som veiculares em volume excessivo. As sanções são administrativas e variam de multa à inabilitação para a obtenção de Licença de Funcionamento.