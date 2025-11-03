03 de novembro de 2025
EM JUNDIAÍ

Motorista suspeito de estar bêbado é preso após acidente

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A vítima foi socorrida ao São Vicente com ferimentos no quadril e na perna
A vítima foi socorrida ao São Vicente com ferimentos no quadril e na perna

Um homem foi preso por embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor, após um acidente no bairro Torres de São José, em Jundiaí, neste final de semana. A vítima foi um motociclista, que sofreu ferimentos no quadril e perna esquerda.

O acidente aconteceu no final da noite de sábado (1), na avenida Antônio Navarro. O motorista do carro colidiu na moto, arremessando o condutor da motocicleta, que ficou ferido e foi socorrido ao Hospital São Vicente.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que o motorista estava embriagado, recebendo voz de prisão.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

