A Prefeitura de Jundiaí publicou na sexta-feira (31), na Imprensa Oficial do Município, o edital de convocação pública nº 01/2025 para obtenção de patrocínio destinado à implantação do projeto “Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores”.
A iniciativa tem como objetivo oferecer um local adequado para descanso, alimentação e convivência dos trabalhadores que utilizam o espaço urbano como meio de sustento, especialmente os entregadores e motoboys que atuam na região.
O espaço contará com estrutura modular equipada com sanitários, área de cozinha, espaço de convivência, área de descanso, pontos de energia para carregamento de celulares, além de área externa com arborização e mobiliário urbano.
VEJA MAIS:
Jundiaí não terá paralisação por 'falta de união dos motoboys'
O prefeito Gustavo Martinelli reforçou a importância da ação como símbolo de valorização do trabalho. “Os motoboys e entregadores são parte fundamental da rotina da cidade. Com esse projeto, estamos cuidando de quem cuida da população, oferecendo um espaço de acolhimento, descanso e valorização”, afirmou o prefeito.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, o edital busca parcerias com a iniciativa privada para implantação e manutenção do espaço. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente digno e acolhedor para esses profissionais”, destacou o secretário
O Espaço de Apoio aos Entregadores será instalado em área pública indicada pela SMISP, e o patrocinador selecionado ficará responsável pela implantação, manutenção e conservação integral do local, garantindo o pleno funcionamento e a boa aparência do equipamento.
As propostas das empresas interessadas em patrocinar o projeto poderão ser entregues entre os dias 3 e 7 de novembro, das 9h às 12h, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, localizada no Paço Municipal (Av. da Liberdade, s/n, Jardim Botânico, 6º andar, ala Sul).