A Prefeitura de Jundiaí publicou na sexta-feira (31), na Imprensa Oficial do Município, o edital de convocação pública nº 01/2025 para obtenção de patrocínio destinado à implantação do projeto “Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores”.

A iniciativa tem como objetivo oferecer um local adequado para descanso, alimentação e convivência dos trabalhadores que utilizam o espaço urbano como meio de sustento, especialmente os entregadores e motoboys que atuam na região.

O espaço contará com estrutura modular equipada com sanitários, área de cozinha, espaço de convivência, área de descanso, pontos de energia para carregamento de celulares, além de área externa com arborização e mobiliário urbano.