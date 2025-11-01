02 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ÁREA DE CONVIVÊNCIA

Prefeitura lança edital para espaço de apoio a motoboys

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Proposta é oferecer um local adequado para descanso, alimentação e convivência de motoboys e entregadores
Proposta é oferecer um local adequado para descanso, alimentação e convivência de motoboys e entregadores

A Prefeitura de Jundiaí publicou na sexta-feira (31), na Imprensa Oficial do Município, o edital de convocação pública nº 01/2025 para obtenção de patrocínio destinado à implantação do projeto “Espaço de Apoio e Convivência dos Entregadores”.

A iniciativa tem como objetivo oferecer um local adequado para descanso, alimentação e convivência dos trabalhadores que utilizam o espaço urbano como meio de sustento, especialmente os entregadores e motoboys que atuam na região.

O espaço contará com estrutura modular equipada com sanitários, área de cozinha, espaço de convivência, área de descanso, pontos de energia para carregamento de celulares, além de área externa com arborização e mobiliário urbano.

VEJA MAIS:

Jundiaí não terá paralisação por 'falta de união dos motoboys'

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou a importância da ação como símbolo de valorização do trabalho. “Os motoboys e entregadores são parte fundamental da rotina da cidade. Com esse projeto, estamos cuidando de quem cuida da população, oferecendo um espaço de acolhimento, descanso e valorização”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, o edital busca parcerias com a iniciativa privada para implantação e manutenção do espaço. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente digno e acolhedor para esses profissionais”, destacou o secretário

O Espaço de Apoio aos Entregadores será instalado em área pública indicada pela SMISP, e o patrocinador selecionado ficará responsável pela implantação, manutenção e conservação integral do local, garantindo o pleno funcionamento e a boa aparência do equipamento.

As propostas das empresas interessadas em patrocinar o projeto poderão ser entregues entre os dias 3 e 7 de novembro, das 9h às 12h, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, localizada no Paço Municipal (Av. da Liberdade, s/n, Jardim Botânico, 6º andar, ala Sul).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários