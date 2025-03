Jundiaí não terá paralisação por 'falta de união dos motoboys'

Nesta segunda (31) e na terça-feira (1º) uma paralisação de motoboys acontece em diversas cidades de todo o país. É um movimento chamado "breque dos apps", que reivindica melhores condições para entregadores que prestam serviços para plataformas, como iFood, Uber e Rappi. Em Jundiaí, porém, não haverá paralisação, diferentemente de outras edições do breque, que teve adesão na cidade.

Segundo o entregador Vitor Jurkovich, a categoria não teve a união necessária na cidade. "Aqui não vai ter porque os motoboys daqui não têm união. Muito modinha [sic.], só fazem entrega para lucrar um troco [sic.] para o final de semana, não é igual a nós que sobrevivemos disso. Por falta de união motoboys de Jundiaí, fica nas mãos dos apps", reclama.

O ato

Os organizadores do breque dos apps, que tem como uma das principais articuladoras a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (Anea), anunciaram a paralisação há semanas. Nesta segunda e amanhã, diversas cidades do país terão o breque, inclusive as capitais São Paulo, Maceió, Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Distrito Federal, Belo Horizonte, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Porto Velho, Cuiabá e São Luís.