Frutas, vinho, música e artesanato aguardam os jundiaienses

Jundiaienses já podem anotar na agenda as datas para prestigiar a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026. A celebração mais importante da Terra da Uva promete superar expectativas e garantir a tradição que, desde 1934, celebra chegada das safras da Uva Niagara Rosada de Jundiahy. A edição de 2026 contará novamente com quatro finais de semana, no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 15 de janeiro (quinta-feira).
Já a programação segue com entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa vai das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
“A edição histórica de 2025 foi mais uma consagração da vocação da Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí como espaço de celebração e convivência entre as famílias e amigos. Para a edição de 2026, a expectativa é de superar o público recorde de 314 mil visitantes, celebrar as nossas tradições agrícolas e culturais, sempre com o convite ao público para que contribuam com a Ação Solidária da Fundo Social de Solidariedade (Funss) por meio da doação de alimentos dentro do prazo de validade”, comentou o prefeito Gustavo Martinelli.
Já a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, falou da diversidade de atrativos que o público já conhece e prestigia. “A Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí é para o público a certeza de muita variedade e garantia de atrações para todos. Celebrando a nossa uva, a Uva Niagara Rosada de Jundiahy, o visitante tem a certeza de encontrar as frutas dos produtores rurais da cidade, as vinícolas na Vila do Vinho e demais empreendimentos das nossas Rotas Turísticas no Empório Jundiahy, as frutas premiadas e o receptivo dos italianos no Espaço Bem-vindo, o melhor da gastronomia local no Espaço Deguste e o mais belo artesanato no Espaço Jundiaí Feito à Mão. É também a festa da Corte da Uva, que dá as boas-vindas aos visitantes e participa com eles da Pisa da Uva, do Cortejo da Uva e do Brinde ao Pôr do Sol. Tudo isso sem falar na programação musical e de intervenções artísticas, em cinco palcos temáticos e espalhadas pelas ruas do parque, num ambiente ‘Pet Friendly’ e com entrada gratuita.”
A Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí é uma realização da Prefeitura de Jundiaí com coorganização da Associação Agrícola de Jundiaí. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Festa.