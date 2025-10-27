Frutas, vinho, música e artesanato aguardam os jundiaienses

Jundiaienses já podem anotar na agenda as datas para prestigiar a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026. A celebração mais importante da Terra da Uva promete superar expectativas e garantir a tradição que, desde 1934, celebra chegada das safras da Uva Niagara Rosada de Jundiahy. A edição de 2026 contará novamente com quatro finais de semana, no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 15 de janeiro (quinta-feira).

Já a programação segue com entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa vai das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.

“A edição histórica de 2025 foi mais uma consagração da vocação da Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí como espaço de celebração e convivência entre as famílias e amigos. Para a edição de 2026, a expectativa é de superar o público recorde de 314 mil visitantes, celebrar as nossas tradições agrícolas e culturais, sempre com o convite ao público para que contribuam com a Ação Solidária da Fundo Social de Solidariedade (Funss) por meio da doação de alimentos dentro do prazo de validade”, comentou o prefeito Gustavo Martinelli.