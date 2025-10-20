Festa da Uva 2026 abre cadastro para guias de turismo e grupos

Para 2026, a 41ª edição promete unir a tradição que a tornou um marco no calendário de eventos do país com inovações que surpreenderão o público. A organização trabalha para criar um ambiente ainda mais acolhedor e memorável, valorizando os produtores locais e oferecendo uma programação cultural diversificada. A entrada é gratuita, o ambiente é familiar e pet friendly, e a estrela, a Uva Niágara Rosada, estará presente em todas as suas formas, desde a fruta fresca até criações gastronômicas que encantam o paladar.

Marcela Moro, gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, enfatiza que a celebração é parte da cidade. "A Festa da Uva é o coração pulsante de Jundiaí, um reflexo da nossa alma acolhedora e trabalhadora. Para 2026, estamos mergulhados em um planejamento criativo para trazer novidades que vão encantar ainda mais nossos visitantes. Queremos que a tradição converse com a modernidade, proporcionando experiências únicas e interativas. Nosso compromisso é fazer uma festa que abrace a todos, das famílias da nossa cidade aos turistas de todo o mundo, e que celebre com orgulho o que Jundiaí tem de melhor."

Serviço

O quê: 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí

Quando: de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026

Abertura quinta-feira (15/1): das 18h às 22h

Sextas-feiras: das 18h às 22h

Sábados: das 10h às 22h

Domingos: das 10h às 21h

Onde: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Jundiaí

Entrada: gratuita (sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade).

Mais informações: https://festadauva.jundiai.sp.gov.br/

Siga a Festa da Uva nas redes sociais: @festadauvajundiai