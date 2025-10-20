20 de outubro de 2025
Festa da Uva 2026 abre cadastro para guias de turismo e grupos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Tanto os guias de turismo credenciados quanto os motoristas de excursão terão benefício de voucher alimentação
Tanto os guias de turismo credenciados quanto os motoristas de excursão terão benefício de voucher alimentação

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, que promete encantar visitantes de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026, já abriu o cadastro para guias de turismo e grupos. Oportunidade para profissionais do setor e suas excursões garantirem benefícios exclusivos e mergulharem na cultura da Terra da Uva.

Benefícios para guias de turismo credenciados

Para proporcionar uma experiência ainda mais completa e acolhedora, a organização da Festa da Uva 2026 oferece um voucher de alimentação (a distribuição dos vouchers está sujeita à disponibilidade) para guias de turismo com Cadastur que efetuarem o cadastro e comparecerem ao evento acompanhados de um grupo. Este benefício, que se estende também ao motorista da excursão, visa valorizar o trabalho desses profissionais e garantir que todos desfrutem da gastronomia local.

VEJA MAIS:

Como garantir o voucher:

  • Apresentar lista com nomes de passageiros do grupo/excursão.
  • Apresentar a credencial do Cadastur acompanhada de um documento pessoal com foto.

A entrega dos vouchers será realizada diretamente na Administração da Festa, mediante a apresentação dos documentos. Serão disponibilizados dois vouchers por dia de visita: um para o guia de turismo e outro para o motorista.

Festa da Uva: tradição, inovação e sabores inesquecíveis

A Festa da Uva de Jundiaí é um evento que atravessa gerações, celebrando a colheita da Uva Niágara Rosada de Jundiahy e a paixão pela vitivinicultura. Em 2025, a festa registrou um recorde de 314 mil visitantes, um aumento de quase 30% em relação a 2024, e comercializou mais de 110 toneladas de frutas, com 51,6 toneladas apenas da icônica Uva Niágara Rosada de Jundiahy.

Para 2026, a 41ª edição promete unir a tradição que a tornou um marco no calendário de eventos do país com inovações que surpreenderão o público. A organização trabalha para criar um ambiente ainda mais acolhedor e memorável, valorizando os produtores locais e oferecendo uma programação cultural diversificada. A entrada é gratuita, o ambiente é familiar e pet friendly, e a estrela, a Uva Niágara Rosada, estará presente em todas as suas formas, desde a fruta fresca até criações gastronômicas que encantam o paladar.

Marcela Moro, gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, enfatiza que a celebração é parte da cidade. "A Festa da Uva é o coração pulsante de Jundiaí, um reflexo da nossa alma acolhedora e trabalhadora. Para 2026, estamos mergulhados em um planejamento criativo para trazer novidades que vão encantar ainda mais nossos visitantes. Queremos que a tradição converse com a modernidade, proporcionando experiências únicas e interativas. Nosso compromisso é fazer uma festa que abrace a todos, das famílias da nossa cidade aos turistas de todo o mundo, e que celebre com orgulho o que Jundiaí tem de melhor."

Serviço
O quê: 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
Quando: de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026
Abertura quinta-feira (15/1): das 18h às 22h
Sextas-feiras: das 18h às 22h
Sábados: das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h
Onde: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Jundiaí
Entrada: gratuita (sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade).
Mais informações: https://festadauva.jundiai.sp.gov.br/
Siga a Festa da Uva nas redes sociais: @festadauvajundiai

