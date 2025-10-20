Festa da Uva 2026 abre cadastro para guias de turismo e grupos

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, que promete encantar visitantes de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026, já abriu o cadastro para guias de turismo e grupos. Oportunidade para profissionais do setor e suas excursões garantirem benefícios exclusivos e mergulharem na cultura da Terra da Uva.
Benefícios para guias de turismo credenciados
Para proporcionar uma experiência ainda mais completa e acolhedora, a organização da Festa da Uva 2026 oferece um voucher de alimentação (a distribuição dos vouchers está sujeita à disponibilidade) para guias de turismo com Cadastur que efetuarem o cadastro e comparecerem ao evento acompanhados de um grupo. Este benefício, que se estende também ao motorista da excursão, visa valorizar o trabalho desses profissionais e garantir que todos desfrutem da gastronomia local.
Como garantir o voucher:
- Apresentar lista com nomes de passageiros do grupo/excursão.
- Apresentar a credencial do Cadastur acompanhada de um documento pessoal com foto.
A entrega dos vouchers será realizada diretamente na Administração da Festa, mediante a apresentação dos documentos. Serão disponibilizados dois vouchers por dia de visita: um para o guia de turismo e outro para o motorista.
Festa da Uva: tradição, inovação e sabores inesquecíveis
A Festa da Uva de Jundiaí é um evento que atravessa gerações, celebrando a colheita da Uva Niágara Rosada de Jundiahy e a paixão pela vitivinicultura. Em 2025, a festa registrou um recorde de 314 mil visitantes, um aumento de quase 30% em relação a 2024, e comercializou mais de 110 toneladas de frutas, com 51,6 toneladas apenas da icônica Uva Niágara Rosada de Jundiahy.
Para 2026, a 41ª edição promete unir a tradição que a tornou um marco no calendário de eventos do país com inovações que surpreenderão o público. A organização trabalha para criar um ambiente ainda mais acolhedor e memorável, valorizando os produtores locais e oferecendo uma programação cultural diversificada. A entrada é gratuita, o ambiente é familiar e pet friendly, e a estrela, a Uva Niágara Rosada, estará presente em todas as suas formas, desde a fruta fresca até criações gastronômicas que encantam o paladar.
Marcela Moro, gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, enfatiza que a celebração é parte da cidade. "A Festa da Uva é o coração pulsante de Jundiaí, um reflexo da nossa alma acolhedora e trabalhadora. Para 2026, estamos mergulhados em um planejamento criativo para trazer novidades que vão encantar ainda mais nossos visitantes. Queremos que a tradição converse com a modernidade, proporcionando experiências únicas e interativas. Nosso compromisso é fazer uma festa que abrace a todos, das famílias da nossa cidade aos turistas de todo o mundo, e que celebre com orgulho o que Jundiaí tem de melhor."
Serviço
O quê: 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
Quando: de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026
Abertura quinta-feira (15/1): das 18h às 22h
Sextas-feiras: das 18h às 22h
Sábados: das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h
Onde: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Jundiaí
Entrada: gratuita (sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade).
Mais informações: https://festadauva.jundiai.sp.gov.br/
Siga a Festa da Uva nas redes sociais: @festadauvajundiai