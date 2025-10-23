Audiências de custódia passarão a ser feitas em Campinas

As audiências de custódia - em que uma pessoa presa em flagrante é levada a um juiz em até 24 horas para que este verifique a legalidade da prisão – feitas atualmente de forma online em toda nossa região, passarão a ser realizadas a partir da Vara de Garantias de Campinas. O Jornal de Jundiaí entrou em contato com o Tribunal Justiça Estado São Paulo (TJSP) para solicitar mais informações sobre a mudança, mas não recebeu retorno.

Ainda não há data definida para o processo ser iniciado. Atualmente, as audiências de custódia são feitas em forma de rodizío por juízes de nossa região. Com a mudança para Campinas, juízes de outras regiões também poderão presidir as audiências.

Para o defensor público, Fábio Sorge, a mudança, na prática, traz pouco impacto ao réu. “Atualmente, como elas sã feitas de forma online, não há mudança significativa”. Fábio afirma, entretanto, que a criação de uma Vara de Garantias é um avanço para o Judiciário. “Desta forma, um juiz acompanha o inquérito policial e outro toca o processo em si, trazendo mais transparência ao rito.”