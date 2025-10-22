22 de outubro de 2025
PROTEÇÃO

Não tem tempo na semana? Maxi Shopping terá multivacinação sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Para receber os imunizantes, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF para registro no sistema do Ministério da Saúde
A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realiza, no próximo sábado (25), mais um dia de multivacinação no Maxi Shopping, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Piso G3. O atendimento será das 10h às 18h.

Serão disponibilizadas doses previstas no Calendário Nacional de Imunização, para crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a vacina contra Influenza (gripe), sarampo e febre amarela. Não serão aplicadas as vacinas contra covid-19 e a dengue.

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF para registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além do CPF, será solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação.

“É um momento importante para atualizar a carteirinha de vacinação. A participação da população faz toda a diferença para manter a saúde em dia e prevenir doenças”, afirma a secretária de saúde, Dra Márcia Facci.

O Maxi Shopping fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.000, Vila Rio Branco.

