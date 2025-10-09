Campanha Multivacinação segue até dia 31 de outubro

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) prossegue com a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes. Seguindo diretrizes do Ministério da Saúde (MS), a ação vai até dia 31 de outubro, e tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação e ampliar a cobertura vacinal no estado. Como parte da iniciativa, também será realizado, no dia 18 de outubro, o Dia D de mobilização, com postos abertos em todo o Estado para incentivar a imunização.
Durante a campanha, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, sendo elas, BCG; hepatite B; penta; poliomielite inativada; rotavírus; pneumocócica 10 valente (conjugada); meningocócica C (conjugada) / meningocócica ACWY (conjugada); influenza; Covid-19; febre amarela; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); varicela; DTP; hepatite A e HPV.
Entre as prioridades, estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo.
Aumento na cobertura vacinal do calendário básico
Em 2024, com o suporte do IGM SUS Paulista, três imunizantes superaram a meta de cobertura vacinal no estado, quando comparado com 2022. A cobertura da vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose, foi de 82,2% para 94,8%%. No caso da vacina contra rotavírus, a cobertura foi de 77,2% para 91,1%. Já a tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, aumentou de 78,4% para 99,2 %.
Vacina 100 dúvidas
O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br