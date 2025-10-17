Saiba as vacinas e locais do Dia D de Multivacinação em Jundiaí

Será neste sábado (18) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em Jundiaí. O principal público-alvo, segundo as diretrizes previstas pelo Ministério da Saúde, são crianças e adolescentes de até 15 anos, mas demais grupos também podem se vacinar.

Das 8h às 17h, estarão abertas a Clínica da Família Ponte São João (avenida Dr. Antenor Soares Gandra, 391), a Clínica da Família Novo Horizonte (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1540), a Clínica da Família Hortolândia (rua Campinas, 58) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Agapeama (rua Luis Carpi, 238). Para se vacinar, basta apresentar um documento com CPF. As crianças precisam do CPF e também da carteirinha.

As vacinas ofertadas serão todas as que compõem o calendário nacional de vacinação, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). São 19 imunobiológicos que garantem a proteção aos mais diversos tipos de doenças imunopreveníveis, como tuberculose, gripe, meningite, dengue, sarampo, febre amarela, tétano, coqueluche, hepatite A e B, entre outras.