Jundiaí terá mais um Dia D de Multivacinação neste sábado

Jundiaí realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. Na cidade, crianças a partir de dois meses, adolescentes, adultos e idosos poderão atualizar a carteirinha de vacinação.

Das 8h às 17h, estarão abertas a Clínica da Família Ponte São João (avenida Dr. Antenor Soares Gandra, 391), a Clínica da Família Novo Horizonte (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1540), a Clínica da Família Hortolândia (rua Campinas, 58) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Agapeama (rua Luis Carpi, 238). Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis. Na UBS Agapeama só não será aplicada a dose contra a dengue.

Além da carteirinha, é necessária a apresentação de um documento com CPF para o registro no Ministério da Saúde.