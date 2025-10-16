Jundiaí tem redução de criminalidade e ampliação da atuação da GM

A queda expressiva desses dois crimes é reflexo direto da atuação qualificada da Guarda Municipal de Jundiaí, em integração com as demais forças policiais da cidade. Paralelamente à redução da criminalidade, a produtividade policial de Jundiaí em agosto aumentou, com o crescimento de mais de 25% nas prisões efetuadas, de quase 24% nas detenções em flagrante, 24,3% nas prisões por mandado judicial e de 17,5% nos flagrantes lavrados.

Dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) indicam queda nos índices criminais em Jundiaí em agosto de 2025. Naquele mês, o município registrou o menor número de roubos de veículos e de furtos da série histórica (disponível desde 2001), respectivamente de 63% e de 28,8%, na comparação com agosto do ano passado.

“A segurança pública em Jundiaí é construída com integração, dados, estratégia e presença de nossos agentes de segurança. A atuação da nossa Guarda Municipal é motivo de orgulho, pois alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.

O combate ao tráfico de drogas também apresentou desempenho relevante, com aumento de 9,4% nas ocorrências de enfrentamento a este crime, indicando atuação direta sobre os pontos de venda e contenção da circulação dos entorpecentes. “O modelo de gestão implementado pela prefeitura, sob a liderança do Prefeito Gustavo Martinelli, aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as polícias estaduais, Ministério Público e Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultado sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a vida”, reforça o secretário.

Novo app da Guarda de Jundiaí

A atuação da GM de Jundiaí também está alinhada com as necessidades da população, segundo o comandante da Guarda Municipal, Cássio Nicola. “A denúncia e a comunicação de situações suspeitas são fundamentais para o êxito das ações preventivas, permitindo respostas mais rápidas e eficazes”, ressalta Cássio.