Fundo Social abre inscrições para novos cursos em novembro

Entre as opções estão os cursos Técnicas para Assentamento de Revestimentos Cerâmicos, Ferramentas da Qualidade e Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud, além dos workshops Mesa Posta para Café da Manhã, Mesa Posta de Natal, Organização de Armários e Preparo de Tortas de Massa Podre (Pâte Brisée).

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre, nesta sexta-feira (17), à meia-noite, as inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional, com início em novembro. As oportunidades são oferecidas em parceria com o Senai Jundiaí e o Instituto MBRF, além de oficinas promovidas diretamente pelo Funss.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário representa uma intenção de participação e não garante vaga — a seleção será feita por ordem de envio, considerando hora, minuto e segundo.

A lista de contemplados será publicada no portal da Prefeitura. Os selecionados receberão mensagem por WhatsApp para confirmação da matrícula, com o envio de documentos em até 24 horas. As fichas não contempladas formarão lista de espera.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3, anexo ao Parque da Uva, no bairro Anhangabaú. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4589-6319.