Jovens concluem curso de Programação em Python com Drones

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou a formatura da 6ª edição do curso “Programação em Computação em Python com Drones”, iniciativa promovida em parceria com a Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP), Iron Mountain e Brazil Flying Labs.

Com duração de três a quatro meses e aulas aos sábados, o curso foi voltado a jovens atendidos pela assistência social de Jundiaí e também da Prefeitura de Cajamar. O objetivo foi ampliar o acesso à tecnologia e abrir novas perspectivas de futuro para os participantes, aproximando-os de um mercado de trabalho em constante transformação.

Durante a cerimônia de formatura, dois alunos que se destacaram foram premiados com notebooks oferecidos pela empresa parceira: Raquel, de Cajamar, e Micaela, de Jundiaí.