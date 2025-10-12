Jovens concluem curso de Programação em Python com Drones

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou a formatura da 6ª edição do curso “Programação em Computação em Python com Drones”, iniciativa promovida em parceria com a Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP), Iron Mountain e Brazil Flying Labs.
Com duração de três a quatro meses e aulas aos sábados, o curso foi voltado a jovens atendidos pela assistência social de Jundiaí e também da Prefeitura de Cajamar. O objetivo foi ampliar o acesso à tecnologia e abrir novas perspectivas de futuro para os participantes, aproximando-os de um mercado de trabalho em constante transformação.
Durante a cerimônia de formatura, dois alunos que se destacaram foram premiados com notebooks oferecidos pela empresa parceira: Raquel, de Cajamar, e Micaela, de Jundiaí.
Raquel destacou a importância da oportunidade. “O curso é muito importante para conhecermos mais sobre tecnologia, já que atualmente o mundo gira em torno dela.”
Micaela ressaltou a relevância das parcerias na democratização do conhecimento. “Foi um curso muito importante que agregou conhecimento aos alunos. É um mercado que está crescendo muito e o aprendizado nessa área tem um acesso um pouco mais difícil. Ter esses parceiros viabiliza isso, faz com que se torne mais fácil e acessível pra nós. É um conhecimento muito valioso.”
Já o professor do curso, Marcelo Camargo, destacou o protagonismo dos estudantes. “Como professor, me sinto orgulhoso por ver esses jovens se formando e adquirindo todo esse conhecimento que, no futuro, poderão usar na carreira deles. Neste ano tivemos a surpresa de ter uma sala com maioria feminina — é bom ver que as mulheres estão dispostas a ascender nesse mercado de trabalho.”