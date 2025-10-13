Alimentos do futuro pedem profissionais do presente

Pensar em alimentação saudável, de qualidade e segura exige responsabilidade dos produtores e fabricantes e, quem garante tudo isso ao consumidor são os Técnicos em Alimentos, formação que é oferecida pela Etec Benedito Storani (Etec BeSt), em Jundiaí.
Além do curso técnico integrado ao médio, a unidade também oferece a modalidade 'modular', no período noturno, para quem já atua no mercado de trabalho e busca qualificação técnica para crescer profissionalmente ou empreender no ramo de alimentos. Com duração de um ano e meio, o curso é uma oportunidade prática e acessível para quem deseja ingressar em uma das áreas que mais empregam na região.
De acordo com a coordenadora do curso, professora Verônica Pavan, o módulo noturno atende principalmente dois perfis: trabalhadores de indústrias e pequenas empresas, e empreendedores que precisam de responsável técnico para regularizar suas atividades. “Muitos alunos começam no chão de fábrica, e quando concluem o curso, conseguem promoções ou passam a atuar no controle de qualidade e no laboratório. Grandes empresas, como a Coca-Cola, têm valorizado muito essa formação e dado oportunidades reais aos nossos alunos”, destaca.
Trata-se de alternativa importante para micro e pequenos empreendedores que podem se tornar responsáveis técnicos por suas próprias empresas. “Muitos não conseguem arcar com o custo mensal de um profissional, que pode chegar a R$ 7 mil ou R$ 9 mil. Com o curso técnico, o próprio empresário assume essa função e amplia a legalidade do negócio”, explica Verônica.
As inscrições para o Vestibulinho das Etecs estão abertas até as 15h do dia 3 de novembro, pelo site oficial. A taxa de inscrição é de R$ 29, que pode ser paga em qualquer agência bancária.