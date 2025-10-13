Alimentos do futuro pedem profissionais do presente

Pensar em alimentação saudável, de qualidade e segura exige responsabilidade dos produtores e fabricantes e, quem garante tudo isso ao consumidor são os Técnicos em Alimentos, formação que é oferecida pela Etec Benedito Storani (Etec BeSt), em Jundiaí.

Além do curso técnico integrado ao médio, a unidade também oferece a modalidade 'modular', no período noturno, para quem já atua no mercado de trabalho e busca qualificação técnica para crescer profissionalmente ou empreender no ramo de alimentos. Com duração de um ano e meio, o curso é uma oportunidade prática e acessível para quem deseja ingressar em uma das áreas que mais empregam na região.

De acordo com a coordenadora do curso, professora Verônica Pavan, o módulo noturno atende principalmente dois perfis: trabalhadores de indústrias e pequenas empresas, e empreendedores que precisam de responsável técnico para regularizar suas atividades. “Muitos alunos começam no chão de fábrica, e quando concluem o curso, conseguem promoções ou passam a atuar no controle de qualidade e no laboratório. Grandes empresas, como a Coca-Cola, têm valorizado muito essa formação e dado oportunidades reais aos nossos alunos”, destaca.