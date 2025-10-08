Santa Casa de Itatiba procura empresas parceiras na região

A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba está lançando o programa de parcerias "De Coração Para Coração". O objetivo é estabelecer parcerias com empresas e serviços, que possam impactar no dia a dia da Irmandade, além de oferecer benefícios para colaboradores e pacientes do hospital.

"A iniciativa é convidar empresas que possam, tanto melhorar o dia a dia do hospital, quanto trazer benefícios aos nossos mais de 600 colaboradores e 8 mil pacientes atendidos por nós, todos os dias”, explica Kaue Demczuk , gestor estratégico da Santa Casa.

Empresa do ramo de elétrica alinha ações