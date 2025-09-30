Cerest Jundiaí compartilha experiências em evento estadual

A equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, participou do 22º Encontro Estadual da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), reunindo cerca de 300 participantes de todo o estado de São Paulo. O evento contou com representantes de Cerests, profissionais da área e lideranças comprometidas com o controle social e a promoção da saúde do trabalhador.
Nesta edição, quatro trabalhos desenvolvidos no município foram selecionados para apresentação na 10ª Mostra de Experiências Exitosas. A gerente do Cerest Jundiaí, Gabriela Souza Antunes, apresentou duas iniciativas: “Criação de Metodologia para Análise Multidisciplinar da Situação de Saúde dos Trabalhadores” e “Ferramenta de Monitoramento de Acidentes de Trabalho e Capacitação Municipal para Fortalecimento da Saúde do Trabalhador na Microrregião.”
Já os técnicos em Segurança do Trabalho Daniel Angelo Mandro e Márcio Sprenger apresentaram, respectivamente, os trabalhos “Formulários de Fiscalização Eletrônicos” e “Ferramenta Balizadora para Graduação de Multas.”
“Foi uma honra participar desse encontro tão importante, reforçando o compromisso do Cerest Jundiaí com a promoção da saúde do trabalhador, a troca de conhecimento técnico e a ampliação das estratégias de intervenção que fortalecem a rede de atenção à saúde. A oportunidade de compartilhar nossas experiências também demonstra o empenho da equipe em inovar e alcançar resultados efetivos, sempre alinhados às políticas públicas de saúde”, destacou a gerente Gabriela.
A delegação de Jundiaí contou ainda com a presença do coordenador da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, André Mestriner; dos técnicos de enfermagem Fabiano Rissi e Daniele Cristina Marques; do assistente administrativo João Vicente Ianonne de Souza; e do representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cistt) de Jundiaí, Ralf Milani de Carvalho.