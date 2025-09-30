30 de setembro de 2025
SAÚDE DO TRABALHADOR

Cerest Jundiaí compartilha experiências em evento estadual

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Nesta edição, quatro trabalhos desenvolvidos no município foram selecionados para apresentação na 10ª Mostra de Experiências Exitosas
Nesta edição, quatro trabalhos desenvolvidos no município foram selecionados para apresentação na 10ª Mostra de Experiências Exitosas

A equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, participou do 22º Encontro Estadual da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), reunindo cerca de 300 participantes de todo o estado de São Paulo. O evento contou com representantes de Cerests, profissionais da área e lideranças comprometidas com o controle social e a promoção da saúde do trabalhador.

Nesta edição, quatro trabalhos desenvolvidos no município foram selecionados para apresentação na 10ª Mostra de Experiências Exitosas. A gerente do Cerest Jundiaí, Gabriela Souza Antunes, apresentou duas iniciativas: “Criação de Metodologia para Análise Multidisciplinar da Situação de Saúde dos Trabalhadores” e “Ferramenta de Monitoramento de Acidentes de Trabalho e Capacitação Municipal para Fortalecimento da Saúde do Trabalhador na Microrregião.”

Já os técnicos em Segurança do Trabalho Daniel Angelo Mandro e Márcio Sprenger apresentaram, respectivamente, os trabalhos “Formulários de Fiscalização Eletrônicos” e “Ferramenta Balizadora para Graduação de Multas.”

“Foi uma honra participar desse encontro tão importante, reforçando o compromisso do Cerest Jundiaí com a promoção da saúde do trabalhador, a troca de conhecimento técnico e a ampliação das estratégias de intervenção que fortalecem a rede de atenção à saúde. A oportunidade de compartilhar nossas experiências também demonstra o empenho da equipe em inovar e alcançar resultados efetivos, sempre alinhados às políticas públicas de saúde”, destacou a gerente Gabriela.

A delegação de Jundiaí contou ainda com a presença do coordenador da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, André Mestriner; dos técnicos de enfermagem Fabiano Rissi e Daniele Cristina Marques; do assistente administrativo João Vicente Ianonne de Souza; e do representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cistt) de Jundiaí, Ralf Milani de Carvalho.

