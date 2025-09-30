Cerest Jundiaí compartilha experiências em evento estadual

A equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, participou do 22º Encontro Estadual da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), reunindo cerca de 300 participantes de todo o estado de São Paulo. O evento contou com representantes de Cerests, profissionais da área e lideranças comprometidas com o controle social e a promoção da saúde do trabalhador.

Nesta edição, quatro trabalhos desenvolvidos no município foram selecionados para apresentação na 10ª Mostra de Experiências Exitosas. A gerente do Cerest Jundiaí, Gabriela Souza Antunes, apresentou duas iniciativas: “Criação de Metodologia para Análise Multidisciplinar da Situação de Saúde dos Trabalhadores” e “Ferramenta de Monitoramento de Acidentes de Trabalho e Capacitação Municipal para Fortalecimento da Saúde do Trabalhador na Microrregião.”

Já os técnicos em Segurança do Trabalho Daniel Angelo Mandro e Márcio Sprenger apresentaram, respectivamente, os trabalhos “Formulários de Fiscalização Eletrônicos” e “Ferramenta Balizadora para Graduação de Multas.”