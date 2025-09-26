Etec de Jundiaí abre portas à comunidade e apresenta cursos

O Centro Paula Souza (CPS) abriu neste mês de setembro o período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas (Etecs) e para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), ambos para turmas com início no primeiro semestre de 2026. Em Jundiaí, há duas Etecs (Benedito Storani e Vasco Antônio Venchiarutti) e uma Fatec (Deputado Ary Fossen).

Para aproximar os jovens interessados em ingressar em cursos técnicos e tecnológicos, as unidades do estado prepararam uma programação especial para as próximas semanas. Em Jundiaí, a Etec Benedito Sotorani terá, nos dias 17 e 18 de outubro, a 17ª Feira de Tecnologia Etec Benedito Storani (FetecBest). A feira é uma oportunidade para a comunidade de Jundiaí e região conhecer de perto o talento e a dedicação de estudantes da unidade, que apresentarão projetos inovadores e sustentáveis.

No estado, todas as atividades integram o projeto De Portas Abertas, iniciativa que convida a população a conhecer a infraestrutura das escolas e faculdades, além dos cursos e projetos desenvolvidos por alunos. Estão previstas palestras, feiras tecnológicas, apresentações de trabalhos, oficinas, visitas guiadas e oferta de vagas de trabalho. As atividades são abertas a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou estudantes do Ensino Médio, famílias e educadores. A participação é gratuita.