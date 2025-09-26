Etec de Jundiaí abre portas à comunidade e apresenta cursos

O Centro Paula Souza (CPS) abriu neste mês de setembro o período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas (Etecs) e para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), ambos para turmas com início no primeiro semestre de 2026. Em Jundiaí, há duas Etecs (Benedito Storani e Vasco Antônio Venchiarutti) e uma Fatec (Deputado Ary Fossen).
Para aproximar os jovens interessados em ingressar em cursos técnicos e tecnológicos, as unidades do estado prepararam uma programação especial para as próximas semanas. Em Jundiaí, a Etec Benedito Sotorani terá, nos dias 17 e 18 de outubro, a 17ª Feira de Tecnologia Etec Benedito Storani (FetecBest). A feira é uma oportunidade para a comunidade de Jundiaí e região conhecer de perto o talento e a dedicação de estudantes da unidade, que apresentarão projetos inovadores e sustentáveis.
No estado, todas as atividades integram o projeto De Portas Abertas, iniciativa que convida a população a conhecer a infraestrutura das escolas e faculdades, além dos cursos e projetos desenvolvidos por alunos. Estão previstas palestras, feiras tecnológicas, apresentações de trabalhos, oficinas, visitas guiadas e oferta de vagas de trabalho. As atividades são abertas a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou estudantes do Ensino Médio, famílias e educadores. A participação é gratuita.
“As ações do De Portas Abertas permitem que os jovens descubram, na prática, como os cursos das Etecs e Fatecs estão conectados ao mercado de trabalho. É o momento de mostrar que a educação profissional abre caminhos reais para o desenvolvimento pessoal e para o crescimento profissional dos nossos alunos”, destaca Clóvis Dias, presidente do CPS.
O vice-presidente do Centro Paula Souza, Maycon Geres, reforça a importância da iniciativa. “O projeto De Portas Abertas é uma oportunidade para que os jovens conheçam de perto as Etecs e Fatecs, entendam o papel da educação profissional e façam escolhas mais conscientes para o futuro. Queremos que cada visitante perceba o potencial transformador das nossas unidades e qualidade de ensino que oferecemos.”
Vestibulinho das Etecs
As inscrições para o Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2026 podem ser feitas até as 15h do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 30 de novembro. Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 29.
No total, o processo seletivo das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) oferece 92.355 vagas para os Ensinos Médio e Médio Integrado ao Técnico, para o modelo de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), bem como para os cursos técnicos – presencial, semipresencial e online – e especializações técnicas.
Vestibular das Fatecs
Já as inscrições para o processo seletivo das Fatecs podem ser feitas até as 15h de 7 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 47. Para o primeiro semestre de 2026, as Fatecs oferecem um total de 20.375 vagas, sendo 7.870 destinadas aos candidatos do Provão Paulista.
O requisito para concorrer a uma vaga é ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Quem não atender a esse quesito pode participar como treineiro.