Sábado tem multivacinação no Maxi Shopping

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realiza amanhã (27) mais um dia de multivacinação no Maxi Shopping, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Piso G3. O atendimento será das 10h às 18h.

Serão disponibilizadas doses previstas no Calendário Nacional de Imunização, para crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a vacina contra Influenza (gripe). Não serão aplicadas as vacinas contra covid-19 e dengue.

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF para registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além do CPF, será solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação.

O Maxi Shopping fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000, Vila Rio Branco.

