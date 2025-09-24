25 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SINDICÂNCIA

SMADS pede afastamento cautelar dos conselheiros

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O bebê de 1 ano e 3 meses foi espancado pela mãe e está em coma desde o fim de semana
O bebê de 1 ano e 3 meses foi espancado pela mãe e está em coma desde o fim de semana

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), oficiou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para que instaure sindicância, por meio da Comissão Disciplinar dos Conselhos Tutelares, a fim de apurar a atuação do Conselho Tutelar 3 no caso do bebê, de um ano e três meses, internado desde o fim de semana depois de ser espancado pela mãe no Jardim Tulipas, em Jundiaí

A solicitação foi feita formalmente pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que também pediu o afastamento cautelar dos conselheiros citados, diante da gravidade dos fatos, a fim de garantir a lisura e a isenção das apurações.

A Prefeitura ressaltou, em nota oficial, que a SMADS não possui poder de intervenção direta sobre os Conselhos Tutelares, que são órgãos independentes, cabendo ao CMDCA a fiscalização e aplicação de medidas disciplinares.

Na mesma nota, a Prefeitura divulgou que acompanhará a sindicância para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. O caso segue também em acompanhamento pelo Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e Secretaria de Segurança Pública.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários