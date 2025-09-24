SMADS pede afastamento cautelar dos conselheiros

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), oficiou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para que instaure sindicância, por meio da Comissão Disciplinar dos Conselhos Tutelares, a fim de apurar a atuação do Conselho Tutelar 3 no caso do bebê, de um ano e três meses, internado desde o fim de semana depois de ser espancado pela mãe no Jardim Tulipas, em Jundiaí

A solicitação foi feita formalmente pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que também pediu o afastamento cautelar dos conselheiros citados, diante da gravidade dos fatos, a fim de garantir a lisura e a isenção das apurações.

A Prefeitura ressaltou, em nota oficial, que a SMADS não possui poder de intervenção direta sobre os Conselhos Tutelares, que são órgãos independentes, cabendo ao CMDCA a fiscalização e aplicação de medidas disciplinares.