Cadastro de doadores de medula óssea será 4 de outubro, na Esef

As chances de um paciente encontrar um doador de medula óssea fora da família são de apenas 1 em cada 100 mil pessoas. Esse é um dos principais motivos pelos quais campanhas de cadastramento de novos doadores de medula óssea são fundamentais. No dia 4 de outubro, das 9h às 14h, Jundiaí recebe mais uma edição da “Campanha de Cadastro de Potenciais Doadores de Medula Óssea”.
A campanha é organizada pelo Grupo Medula Óssea Jundiaí (@medula.jundiai), em parceria com o Hemocentro da Unicamp e Instituto Bollhoff de Medula, e será realizada na Esef (Escola Superior de Educação Física), dentro do Complexo Esportivo Nicolino de Lucca - Bolão.
Quem pode ser doador?
Para participar, é simples, basta ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde, levar documento com foto (pode ser digital) e estar alimentado. Uma pequena amostra de sangue (de 5 a 10 ml) é coletada e submetida a um teste de laboratório para identificação das características genéticas do doador. O resultado do exame e os dados pessoais serão incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).
Serviço:
Campanha de Cadastro de potenciais doadores de medula óssea
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: das 9 às 14 horas
Local: Esef (Escola Superior de Educação Física de Jundiaí) - Complexo Esportivo Nicolino de Lucca - “Bolão - rua Rodrigo Soares de Oliveira, 1 - Anhangabaú, Jundiaí
Instagram: @medula.jundiai e Facebook: www.facebook.com/medula.ossea.37