Cadastro de doadores de medula óssea será 4 de outubro, na Esef

As chances de um paciente encontrar um doador de medula óssea fora da família são de apenas 1 em cada 100 mil pessoas. Esse é um dos principais motivos pelos quais campanhas de cadastramento de novos doadores de medula óssea são fundamentais. No dia 4 de outubro, das 9h às 14h, Jundiaí recebe mais uma edição da “Campanha de Cadastro de Potenciais Doadores de Medula Óssea”.

A campanha é organizada pelo Grupo Medula Óssea Jundiaí (@medula.jundiai), em parceria com o Hemocentro da Unicamp e Instituto Bollhoff de Medula, e será realizada na Esef (Escola Superior de Educação Física), dentro do Complexo Esportivo Nicolino de Lucca - Bolão.

Quem pode ser doador?