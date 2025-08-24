Trocas de partido e de presidentes marcam o cenário político

Nos últimos meses, Jundiaí tem vivenciado um cenário de transformações políticas que envolve tanto a migração de líderes tradicionais para novos partidos quanto a renovação nas presidências das siglas locais. As mudanças estão agitando os bastidores da política municipal, já que nomes de peso buscam novas trajetórias alinhadas aos próprios ideais e às diretrizes partidárias, tanto no contexto local quanto nacional – especialmente em um momento de preparação para as eleições de 2026.

Entre as novidades mais recentes está a mudança na presidência do Partido Progressista (PP): sai Edilson Chrispim e entra Jeferson Coimbra. “Seguimos juntos e cada vez mais próximos da população, ouvindo suas demandas, buscando o diálogo permanente e trabalhando diariamente por uma vida melhor”, declarou o novo presidente. O partido, aliás, se uniu ao União Brasil nesta semana, formando uma superfederação com atuação em todo o país.

O Partido dos Trabalhadores (PT) também terá nova liderança em breve. Após o Processo de Eleição Direta (PED), Rosaura Almeida foi eleita presidenta da sigla e assume o posto em setembro. Atualmente, o cargo é ocupado por Ederson Felipe, conhecido como Felipão.