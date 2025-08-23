Gestão municipal participa de encontro com moradores do Retiro

Na última quinta-feira (21), moradores do bairro Retiro e região participaram de uma reunião com representantes da Prefeitura de Jundiaí, realizada na sede da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí. O encontro reuniu também gestores municipais, diretores da Prefeitura e o vereador Daniel Lemos, que organizou a reunião e o responsável por encaminhar as principais solicitações da comunidade ao Executivo.
A reunião teve como objetivo ouvir as demandas da população e apresentar as reivindicações que já foram protocoladas junto às secretarias. As solicitações estão em análise e foram debatidas diretamente com os gestores municipais presentes.
Durante o encontro, o prefeito Gustavo Martinelli agradeceu a presença dos presentes e ressaltou a importância da união entre os poderes Executivo e Legislativo para atender às necessidades da população. “Esses momentos de diálogo são fundamentais para que possamos ouvir de perto as demandas dos bairros e trabalhar em conjunto por soluções que melhorem a vida das pessoas”, destacou.
O vice-prefeito Ricardo Benassi também reforçou a relevância da escuta ativa e do contato direto com os moradores. Segundo ele, a proximidade entre a comunidade, vereadores e a Prefeitura fortalece a gestão pública e contribui para que os serviços cheguem de forma mais eficiente. “Estar presente e compreender as realidades de cada bairro é essencial para que possamos avançar como cidade”, afirmou.
Temas abordados
O gestor da Unidade de Gestão de Segurança Municipal (UGSM), Guilherme Balbino Rigo, e o comandante da Guarda Municipal, Cássio Nicola, esclareceram as demandas relacionadas à segurança no bairro. Eles explicaram o funcionamento do patrulhamento na região e destacaram que novas propostas de lei em tramitação devem ampliar a autonomia da Guarda para fiscalizar e autuar, especialmente em casos de perturbação do silêncio.
Na área da saúde, a gestora da Unidade de Promoção da Saúde (UGPS) Dra. Márcia Facci informou que a gestão vem priorizando a reorganização dos serviços, com foco em reduzir filas de exames e cirurgias, além de ampliar a contratação de especialistas por meio do consórcio intermunicipal CISMETRO. Ela também citou a busca por recursos para viabilizar a construção da UBS Guanabara, cujo projeto já está pronto e só falta ser realizado.
O gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), Marcos Galdino, afirmou que a Prefeitura vai substituir toda a iluminação da cidade por lâmpadas de LED ao longo do mandato, priorizando corredores de ônibus, avenidas e depois as ruas dos bairros. Ele também confirmou o recapeamento das Ruas Aristides Mariotti e Cacilda Becker, além da implantação de um ecoponto na região do Retiro no início do próximo ano.
O superintendente da FUMAS, Jeferson Coimbra, explicou que a Prefeitura está avançando nos processos de regularização fundiária, com vistorias casa a casa para garantir a segurança das áreas antes da emissão dos títulos. Também citou áreas específicas em estudo que estão em processo de análise para futura regularização.
Outros temas também foram abordados durante a reunião, como educação, planejamento urbano e esporte e lazer. Entre as demandas apresentadas estão a solicitação de uma nova creche e a cobertura de quadras esportivas. Também foi anunciado pela gestão o andamento das obras do Parque dos Ipês, além da instalação de uma pista de skate, que ficará localizada entre a Escola Diógenes e o Centro Esportivo do bairro.
Ao final do encontro, o prefeito Gustavo Martinelli agradeceu a presença de todos os moradores, vereadores e secretários, reforçando o compromisso da gestão com a região e com a escuta das demandas da comunidade.