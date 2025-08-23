Gestão municipal participa de encontro com moradores do Retiro

Na última quinta-feira (21), moradores do bairro Retiro e região participaram de uma reunião com representantes da Prefeitura de Jundiaí, realizada na sede da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí. O encontro reuniu também gestores municipais, diretores da Prefeitura e o vereador Daniel Lemos, que organizou a reunião e o responsável por encaminhar as principais solicitações da comunidade ao Executivo.

A reunião teve como objetivo ouvir as demandas da população e apresentar as reivindicações que já foram protocoladas junto às secretarias. As solicitações estão em análise e foram debatidas diretamente com os gestores municipais presentes.

Durante o encontro, o prefeito Gustavo Martinelli agradeceu a presença dos presentes e ressaltou a importância da união entre os poderes Executivo e Legislativo para atender às necessidades da população. “Esses momentos de diálogo são fundamentais para que possamos ouvir de perto as demandas dos bairros e trabalhar em conjunto por soluções que melhorem a vida das pessoas”, destacou.