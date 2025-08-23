Assistência Social apresenta moeda social em reunião do Centro

A Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS) apresentou, a moradores e comerciantes da região central, durante nova reunião da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, nesta sexta-feira (22), o programa Moeda Japi – uma moeda social destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas nos programas sociais da Prefeitura. A previsão é que o lançamento ocorra em outubro.
A estratégia será aplicada, em um primeiro momento, a pessoas em situação de rua. O objetivo é que esse público receba o incentivo para adquirir produtos do cotidiano, como roupas e alimentos. Segundo a gestora de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, o programa está em fase de ajustes antes do lançamento oficial. “Acreditamos que essa estratégia pode fazer com que as pessoas em vulnerabilidade reaprendam a socializar, a realizar atividades do dia a dia, e entendam que não são invisíveis. Aos poucos, poderão ser reinseridas na sociedade, no ambiente familiar e no mercado de trabalho”, afirma.
Além da moeda social, a UGADS apresentou outras ações em andamento no Centro, como a intensificação das abordagens sociais, a estrutura municipal voltada ao atendimento desse público e o censo realizado pela Prefeitura em 2023, com o objetivo de conhecer o perfil dessas pessoas.
O encontro, realizado na Sala Josette Feres, no Centro das Artes, reuniu vereadores, gestores municipais, entidades, comerciantes e moradores. Também foram abordados temas como a segurança municipal e a zeladoria da região. Integrantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) destacaram o aumento das rondas ostensivas e apresentaram planos para a instalação de uma nova base fixa no Centro, além da implantação do programa Vizinhança Solidária.
Na área da zeladoria, o gestor de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, detalhou ações como a lavagem das ruas com caminhão-pipa duas vezes por semana, a coleta orgânica e seletiva e as podas de árvores. Vale destacar que a Prefeitura está operando com 160 funcionários a menos na área de zeladoria, devido ao vencimento do contrato com a empresa anterior. Segundo o gestor, o processo de licitação já foi iniciado, e a situação será resolvida em breve.
Também foi apresentado o planejamento para a execução de ações como a implantação de um gabinete de gestão no Centro, obras no Gabinete de Leitura Ruy Barbosa, substituição do mobiliário urbano, implantação de urbanismo tático, transformação da rua Barão do Triunfo em via exclusiva para pedestres, entre outras iniciativas.
Para a comerciante Flávia Merighi, a escuta ativa e o trabalho em conjunto possibilitarão muitos avanços para a região central. “Para nós, comerciantes, foi fantástico acompanhar essa apresentação. Está dentro do que esperávamos e solicitamos. Estão ouvindo nossas demandas, observando o que nos prejudica no dia a dia, e já estamos percebendo melhorias”, avalia.