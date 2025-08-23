Assistência Social apresenta moeda social em reunião do Centro

A Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS) apresentou, a moradores e comerciantes da região central, durante nova reunião da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, nesta sexta-feira (22), o programa Moeda Japi – uma moeda social destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas nos programas sociais da Prefeitura. A previsão é que o lançamento ocorra em outubro.

A estratégia será aplicada, em um primeiro momento, a pessoas em situação de rua. O objetivo é que esse público receba o incentivo para adquirir produtos do cotidiano, como roupas e alimentos. Segundo a gestora de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, o programa está em fase de ajustes antes do lançamento oficial. “Acreditamos que essa estratégia pode fazer com que as pessoas em vulnerabilidade reaprendam a socializar, a realizar atividades do dia a dia, e entendam que não são invisíveis. Aos poucos, poderão ser reinseridas na sociedade, no ambiente familiar e no mercado de trabalho”, afirma.

Além da moeda social, a UGADS apresentou outras ações em andamento no Centro, como a intensificação das abordagens sociais, a estrutura municipal voltada ao atendimento desse público e o censo realizado pela Prefeitura em 2023, com o objetivo de conhecer o perfil dessas pessoas.