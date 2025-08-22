Unicamp de Portas Abertas acontece neste sábado (23)

A Unicamp realiza neste sábado (23), das 9h às 17h, no campus de Barão Geraldo, a 20ª edição do Unicamp de Portas Abertas (UPA 2025). O evento gratuito espera receber cerca de 45 mil estudantes e visitantes, com centenas de atividades de faculdades, institutos e centros de pesquisa já disponíveis no site oficial.
Com o tema “COP30 no Brasil: a mudança já começou”, a UPA reforça o papel da universidade nos debates sobre ciência, inovação e sustentabilidade, celebrando duas décadas de história. A entrada é gratuita e visitantes avulsos ou em grupos de amigos ou familiares não precisam ter feito inscrição para participar da UPA.
A abertura oficial da UPA ocorrerá às 9h, no Teatro de Arena, na Praça do Ciclo Básico. Além das atividades científicas, o público poderá conferir uma série de atrações culturais, em cinco espaços do campus: o Teatro de Arena, a Praça do Ciclo Básico, o entorno do Restaurante Universitário (RU), a Faculdade de Educação Física (FEF) e a Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Haverá apresentações de música, teatro, artes cênicas e performáticas e atrações circenses. A programação cultural completa também está disponível no site da UPA.
Nova organização dos espaços no campus
Os estudantes e demais visitantes da UPA 2025 contam com um novo recurso para facilitar os deslocamentos dentro da Universidade. O campus será dividido em quatro grandes áreas identificadas por cores. As regiões onde se concentram os cursos de ciências exatas e tecnológicas ficaram com a cor azul; as áreas das unidades que oferecem os cursos de ciências humanas e artes, com o vermelho; as ciências biológicas, com o amarelo; e as ciências médicas, com a cor verde. Durante o evento, essas áreas contarão com faixas, banners e outros recursos visuais facilitando sua identificação. Mapas de localização também ficarão instalados em diversos pontos do campus.
Outro recurso para otimizar a experiência é o aplicativo UPA, disponível para download na Play Store, para usuários Android, e na App Store, para usuários iOS. Com o aplicativo, pode-se consultar a programação completa de atividades, fazer download dos mapas de localização e acessar um mapa virtual com recursos de georreferenciamento, por meio do qual o usuário consegue traçar rotas para visitar os locais desejados.
A fim de facilitar o acesso aos recursos digitais, haverá Wi-Fi gratuito em todo o campus. Os visitantes podem se conectar gratuitamente à rede UPA. A organização do evento incentiva todos os visitantes a priorizarem a navegação por meio da rede de Wi-Fi disponibilizada no campus. Também haverá tendas especiais para o recarregamento de celulares. Essas tendas ficarão nas proximidades da FCM, no bolsão de estacionamento da Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL), em frente ao prédio do Ciclo Básico II (ao lado do RU]) e próximo à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (Feec).
Embarque e desembarque
Haverá dois pontos para o embarque e o desembarque dos visitantes. Parte das escolas entrará pela Portaria 2 do campus, na Avenida Dr. Romeu Tórtima. O desembarque desses estudantes ocorrerá na Avenida Albert Einstein e os veículos, depois, estacionarão na região do Polo Tecnológico da Unicamp. Outro grupo de escolas deverá acessar o campus pela Portaria 6, na Avenida Guilherme de Almeida. Neste caso, o desembarque dos alunos ocorrerá nas ruas Roxo Moreira, Seis de Agosto e Cândido Portinari. As vagas de estacionamento desses veículos ficarão concentradas na PUC Campinas. As instituições de ensino foram informadas por e-mail sobre qual entrada deverão utilizar.
No fim do evento, o embarque dos alunos deverá ocorrer nos mesmos locais do desembarque. A responsabilidade pela comunicação com os motoristas para indicar os locais de embarque caberá aos próprios professores responsáveis pelas escolas durante a visita. As ruas do campus estarão sinalizadas e nossos monitores estarão presentes para orientar os motoristas. O planejamento de trânsito da UPA 2025 conta com o apoio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).
Circulação e estacionamento de veículos individuais
Todas as ruas que dão acesso à Praça do Ciclo Básico estarão interditadas no dia do evento. No espaço, os visitantes poderão circular somente a pé. Os estacionamentos oficiais da UPA são exclusivos para ônibus e vans das escolas e instituições de ensino inscritas no evento.
Para visitantes avulsos ou em grupos de amigos ou familiares, orienta-se que utilizem as vagas de estacionamento das vias liberadas para tráfego e dos bolsões de estacionamento. Todos são orientados a tomarem cuidado para não interromper o trânsito nesses locais e a chegarem com antecedência, pois após as 8h o fluxo de veículos costuma intensificar-se.
Alimentação
Haverá três praças de alimentação com diversas opções e preços acessíveis para atender aos visitantes. Essas instalações ficarão na Praça do Ciclo Básico, na Praça da Paz e na FCM. Além desses locais, há lanchonetes nas faculdades e nos institutos do campus. Haverá também vending machines, com opções de lanches e bebidas, instaladas em 60 pontos.
Espaço de apoio para professores visitantes
Professores das escolas inscritas no evento podem contar com nossa Sala dos Professores, um espaço para descansar e desfrutar de outros serviços. Essa área ficará espalhada pelas salas do primeiro piso do Ciclo Básico II, na Rua Sérgio Buarque de Holanda, em frente ao RU.
Atendimento médico e telefones úteis
O Centro de Saúde da Comunidade (Cecom) estará aberto para atendimento de casos leves. Para ocorrências de maior gravidade, ambulâncias do serviço Veículo Interno de Atendimento em Saúde (Vidas) ficarão disponíveis para eventual encaminhamento ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. A UPA também conta com o apoio da Unimed Campinas.
Central de informações: (19) 3521-2121 (telefone e WhatsApp) / Vigilância Unicamp: (19) 3521-6000