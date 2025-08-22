Unicamp de Portas Abertas acontece neste sábado (23)

A abertura oficial da UPA ocorrerá às 9h, no Teatro de Arena, na Praça do Ciclo Básico. Além das atividades científicas, o público poderá conferir uma série de atrações culturais, em cinco espaços do campus: o Teatro de Arena, a Praça do Ciclo Básico, o entorno do Restaurante Universitário (RU), a Faculdade de Educação Física (FEF) e a Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Haverá apresentações de música, teatro, artes cênicas e performáticas e atrações circenses. A programação cultural completa também está disponível no site da UPA.

Com o tema “COP30 no Brasil: a mudança já começou”, a UPA reforça o papel da universidade nos debates sobre ciência, inovação e sustentabilidade, celebrando duas décadas de história. A entrada é gratuita e visitantes avulsos ou em grupos de amigos ou familiares não precisam ter feito inscrição para participar da UPA.

A Unicamp realiza neste sábado (23), das 9h às 17h, no campus de Barão Geraldo, a 20ª edição do Unicamp de Portas Abertas (UPA 2025). O evento gratuito espera receber cerca de 45 mil estudantes e visitantes, com centenas de atividades de faculdades, institutos e centros de pesquisa já disponíveis no site oficial .

Os estudantes e demais visitantes da UPA 2025 contam com um novo recurso para facilitar os deslocamentos dentro da Universidade. O campus será dividido em quatro grandes áreas identificadas por cores. As regiões onde se concentram os cursos de ciências exatas e tecnológicas ficaram com a cor azul; as áreas das unidades que oferecem os cursos de ciências humanas e artes, com o vermelho; as ciências biológicas, com o amarelo; e as ciências médicas, com a cor verde. Durante o evento, essas áreas contarão com faixas, banners e outros recursos visuais facilitando sua identificação. Mapas de localização também ficarão instalados em diversos pontos do campus.

Outro recurso para otimizar a experiência é o aplicativo UPA, disponível para download na Play Store, para usuários Android, e na App Store, para usuários iOS. Com o aplicativo, pode-se consultar a programação completa de atividades, fazer download dos mapas de localização e acessar um mapa virtual com recursos de georreferenciamento, por meio do qual o usuário consegue traçar rotas para visitar os locais desejados.

A fim de facilitar o acesso aos recursos digitais, haverá Wi-Fi gratuito em todo o campus. Os visitantes podem se conectar gratuitamente à rede UPA. A organização do evento incentiva todos os visitantes a priorizarem a navegação por meio da rede de Wi-Fi disponibilizada no campus. Também haverá tendas especiais para o recarregamento de celulares. Essas tendas ficarão nas proximidades da FCM, no bolsão de estacionamento da Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL), em frente ao prédio do Ciclo Básico II (ao lado do RU]) e próximo à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (Feec).

Embarque e desembarque