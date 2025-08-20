Mulheres têm acesso à mastectomia com reconstrução mamária

Da doença, ela não evita falar. O grande receio era não ter a mama reconstruída e não se reconhecer ao olhar no espelho. Mas, com um sorriso largo no rosto, a técnica de enfermagem Cleonice Mateus destacou a importância do procedimento realizado neste ano, após a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Ambulatório da Saúde da Mulher, e o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) firmarem parceria com o Hospital Universitário (HU) para cirurgias de mastectomia com reconstrução mamária.

“Eu ainda terei que dar outros passos, mas foi muito bom fazer a cirurgia, vencendo meus medos. Mesmo com os contratempos na recuperação, continuo acreditando que valeu a pena. Não foram só perdas. Algo dentro de mim foi reconstruído. Sou grata pelo acolhimento que recebi, pelo cuidado humanizado e por todo suporte da equipe médica e dos profissionais que caminharam comigo desde o início. A reconstrução não é só física, é também emocional, e todas merecemos essa chance”, enfatizou.

Assim como a Cleonice, outras mulheres foram atendidas. As cirurgias estão sendo programadas, previamente, a cada mês. Com o novo contrato, o procedimento é feito no HU, enquanto o Hospital São Vicente permanece responsável pela contratação da equipe de mastologia e fornecimento dos materiais e o Ambulatório da Saúde da Mulher segue ofertando o serviço de apoio, ou seja, a estrutura ambulatorial adequada, incluindo espaço físico, exames, reabilitação e equipe multiprofissional.