Louveira retoma atualização do Plano de Recuperação Financeira

A Prefeitura de Louveira voltou a publicar, no site oficial, as informações sobre os credores pagos e os valores quitados dentro do Plano de Recuperação Financeira 2025. Em julho, a reportagem do Jornal de Jundiaí havia apurado e publicado reportagem denunciando que desde fevereiro não havia esclarecimentos do plano à população, contrariando o Artigo 7º do Decreto nº 6.699, que prevê a atualização mensal do andamento do projeto. No site oficial, estão disponibilizadas as informações referentes a todos os meses até julho. Vale ressaltar que há cerca de 300 credores na lista, sendo o principal o Fundo de Previdência do Município de Louveira.

Caso Felca

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que a Google quebre o sigilo de dados de um usuário do serviço de e-mail da empresa, de onde teriam partido ameaças de morte ao influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.As ameaças ocorreram após denúncias feitas pelo influenciador, em vídeo publicado no início do mês, que colocaram em foco os riscos que as redes sociais representam para crianças e adolescentes e como não há uma regulação sobre o uso de imagens de menores de idade nesses espaços virtuais.

Projeto em discussão

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira (20) sessão da comissão geral que tem o objetivo de avançar em medidas efetivas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. A comissão será formada por parlamentares e convidados. Segundo o presidente da Câmara, existem mais de 60 projetos de lei protocolados na Câmara sobre esse tema. Um grupo de trabalho formado por parlamentares e especialistas também estudará a questão nos próximos 30 dias.